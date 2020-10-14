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人民网三评美国“花样外交”之三：“胁迫外交”四处搅局

蓟平

2020年10月14日08:15  来源：人民网-国际频道
 

美国国务卿蓬佩奥近日称，全球都想成为美国的盟友。事实是，并不是全球都想成为美国盟友，而是蓬佩奥想当“盟主”，企图胁迫包括“盟友”在内的各国成为奉其旨意行事的提线木偶。

一段时间以来，美国外交掌门人全球奔走，所到之处不遗余力胁迫他国选边站队，炮制所谓“反华联盟”。为了压垮华为，蓬佩奥竟周游欧洲，高压厚利兼而用之，将“威逼利诱”玩到极致。正如近期《华盛顿邮报》所言，为实现其政治野心，蓬佩奥不惜操纵美国外交政策。

结果就是，今天的美国外交，已经沦为在全球四处搅局的“胁迫外交”。

在欧洲，美国以撤出大批美军相逼，再三强压盟友增摊军费，致使德、法领导人公开质疑美国“盟友”资格。为施压欧盟让利，美方不断升级对欧贸易战，加征欧洲葡萄酒进口关税、向欧产汽车亮剑，直戳欧洲经济命门。美国还竭力阻挠欧盟与俄罗斯接近，挥舞制裁大棒试图阻断俄、德“北溪-2”项目。

在中东，美国罔顾早已退出伊核协议的身份，公然要求联合国安理会延长对伊武器禁运期限。在遭高票否决之后，竟然擅自宣布“启动对伊朗迅速恢复制裁机制”。

蓬佩奥的长臂甚至伸到了拉美。9月18日至20日，蓬佩奥“闪访”委内瑞拉的四个邻国巴西、圭亚那、苏里南、哥伦比亚，胁迫四国利用与委毗邻的“优势”构筑对委包围圈，为美搞垮委合法政府充当急先锋。蓬佩奥的言行立即招致巴众多政要的强烈反对。

这种“胁迫外交”与“制裁外交”“谎言外交”相配合，构成了以蓬佩奥为代表的美式“极端霸权外交”的整体。他们坚持对古巴、伊朗、委内瑞拉等发展中国家长期残酷制裁，令这些国家在疫情中雪上加霜。国际社会强烈要求美国取消制裁以利抗疫救人，但素来标榜“人权卫士”的蓬佩奥们反而继续施压、“借疫杀人”。

今年是联合国成立75周年。蓬佩奥们视《联合国宪章》为无物，视联合国讲台为私地，屡屡向众多会员国施威，甚至闹出在联合国成立75周年纪念大会上长达7分钟的“胡扯”丑剧。在联合国，美国只要特权，不履行义务，长期欠费赖账，推卸维和责任，致使联合国几至“断炊”。为了掩盖疫情失控之责，蓬佩奥等政客们不仅对中国极尽抹黑，还对世卫组织屡加刁难，在全球抗疫关键时刻断供退群，严重威胁全球公共卫生安全。

国际社会的正义和规则不愿受美国“拳头”威胁。9月11日，第74届联大全会表决以169票通过新冠肺炎疫情综合性决议，高票压倒只有一个拥趸的美国。美方寻求重启对伊朗“快速恢复制裁”机制，更遭到联合国安理会15个成员国中13国反对。近日，哈佛大学等美国高校近50名学者发表联合声明，认为美国外交政策近乎失败，引发不稳定、不安全和人类痛苦。

蓬佩奥之流奉行的“胁迫外交”违背和平、平等、对话、合作的世界潮流，也使美国外交遭受了几十年来最严重的损害。全球到处搞胁迫、搞制裁、搞霸凌，美国已成为世界和平的破坏者、国际秩序的搅局者、人类文明的敌对者。

大搞“胁迫外交”的美国政客，与恶霸何异？

 

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(责编：徐祥丽、杨牧)
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