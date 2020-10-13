人民网三评美国“花样外交”之二：“谎言外交” 信誉扫地

“我们撒谎，我们欺骗，我们偷盗”，自从中情局局长出身的蓬佩奥当上美国国务卿，美国外交便沦为“谎言外交”了。

第75届联合国大会召开之际，美国公然将“谎言外交”搬上了联大这一庄重的讲坛。美国总统、国务卿、常驻联合国代表轮番在各个场合就新冠疫情和人权等话题抹黑中国。但它们不仅没有一个能够站得住脚，更令美国外交再度信誉扫地。

看看今天的美国，《时代》周刊封面上冒着“毒烟”的白宫触目惊心，20多万因新冠疫情逝去的生命拷问着政客的良知。美国成为全球抗疫最差国家，并非因为所谓“中国隐瞒疫情”，而是因为白宫忽视来自中国的清晰信息，肆意欺骗本国民众。自1月3日起，中国就已向美方通报疫情信息和防控措施。《华盛顿邮报》早在4月4日就指出，白宫早就知道疫情的严重性，却轻描淡写，在当时已经浪费了70天时间。新冠疫情在美国肆虐以来，美国政客流水线般不断制造和升级谣言。其“甩锅”之心，早已路人皆知。

在世界亟需团结合作的时刻，本届美国政府频频祭出“谎言”“胁迫”“制裁”的“外交手段”，不仅不承担大国责任，还抹黑、讹诈国际组织。在全球抗疫关键时刻，美国退出世卫组织，目前还拖欠大额会费。《柳叶刀》（The Lancet）7月9日发表评论称，美国退出世卫组织是非法的，并且会威胁全球及美国民众的健康安全。

干啥啥不行，造谣第一名。蓬佩奥们的“谣言工厂”还常常打着“国家安全”“人权”等幌子招徕顾客。

一句毫无根据的“存在国家安全问题”，让本来发展势头良好的TikTok在美国市场遭受了屈辱的霸凌。同样的谎言，美国数次拿来作为打压华为、中兴和微信等中国企业和应用程序的武器。但实际上，美国自己才是在世界范围内进行监听窃密和网络攻击的幕后黑手，“棱镜门”事件全球皆知。

美国自己的“国家安全”重要到需要打击区区一家短视频公司来维护。但中国反对分裂的国家安全立法，就被美国国务卿抹黑为“破坏香港人民的人权和基本自由”。美国还多次就新疆人权问题编造谎言，更通过所谓“维吾尔人权政策法案”。事实是，新疆40多个月没有发生过暴恐案件。2010到2018年，新疆维吾尔族人口从1017.15万人上升至1271.84万人，增幅25.04%，远高于汉族人口增幅。今年十一期间，新疆共接待国内游客超过1535万人次，同比增长超过10%。中国在新疆的去极端化措施有效保护了新疆各族民众的生存权和发展权。

而美国呢？要评全球人权最差的国家，绝对非美国莫属。历史上，美国的屠杀导致印第安人从500万减至25万。近几十年来，从“我有一个梦想”到“我无法呼吸”，美国黑人的血泪呐喊始终没有换来平权。此刻，因为防疫政治化，已有20多万生命再也无法享有呼吸的权利，这足以将美国钉在人权的耻辱柱上。

美国的外交谎言，根本经不起时间的考验和世界人民的检验。撒谎成性，令自身信誉破产，也羞辱着美国的国格。

美国总统林肯曾经说过，“你可能在某个时刻欺骗所有人，也可能在所有时刻欺骗某些人，但不可能在所有时刻欺骗所有人”。

蓬佩奥们，当你们拜谒林肯纪念堂时，你们会感到羞耻吗？

(责编：徐祥丽、杨牧)