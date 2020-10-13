中石油大庆塔木察格公司成立15周年图片展在乌兰巴托开幕

人民网乌兰巴托10月13日电（记者霍文）中石油大庆塔木察格有限责任公司成立15周年图片展12日在乌兰巴托开幕，中国驻蒙古国大使柴文睿、经济商务参赞宋学军、文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜、大庆塔木察格公司总经理姜洪福以及蒙古矿业与重工业部副部长巴特奈日木德勒、石油政策协调司司长昂赫巴亚尔、蒙古国法院判决执行总局局长兼和平友好组织主席扎德格扎布等中蒙两国官员、企业人士百余人出席。

柴文睿大使在致辞中对大庆塔木察格公司提升基础设施建设、发挥社会贡献、践行生态文明等方面作出的贡献给予充分肯定，他希望大庆塔木察格公司继续发扬中资企业在蒙带头作用，积极履行社会责任，当好深化中蒙两国友谊的践行者。

巴特奈日木德勒副部长在致辞中对大庆塔木察格公司推动蒙古国石油工业发展所作出的贡献表示感谢。他希望加强双方石油领域的合作，扩大产业链供应，为蒙石油自给贡献力量。蒙古国矿业与重工业部石油局开发处处长普杰在致辞时，高度评价了大庆塔木察格公司促进技术转移、带动蒙古国石油产业链发展所作出的巨大贡献。

姜洪福总经理在致辞中说，15年来，在中蒙两国政府和中国驻蒙使馆的大力支持下，公司由成立之初的年产原油不足万吨，发展成为年产百万吨级的大油田，极大地促进了蒙古国石油工业和社会经济发展进步。展望未来，公司将继续在提高油田开发水平、提升基础设施建设、强化产业带动、增加就业机会、促进技术转移、践行生态文明等方面发挥积极作用，努力为蒙古国石油业及社会经济发展作贡献，为中蒙两国经贸合作添砖加瓦。

据介绍，本次展览的目的是向蒙古国社会各界介绍塔木察格油田，进而了解油田、理解油田、支持油田。图片展从企业管理、业务开展、员工生活、社会活动等多个角度生动展现了15年来的发展历程，积极宣传大庆人在蒙古国的拼搏精神以及与当地政府和人民友好相处的良好企业文化。同时也让本公司的蒙古国籍员工充满活力和自信，对企业的归属感和认同感更加强烈。

中国石油大庆塔木察格有限责任公司成立于2005年，主要在蒙古国东方省从事石油勘探开采等业务。该公司现有中国籍员工120人，蒙古籍员工563人。该项目作为中国在蒙古国最大的投资项目，十几年来为深化中蒙两国能源合作，践行“一带一路”倡议，推动中蒙全面战略伙伴关系的不断深入发挥了重要作用。

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