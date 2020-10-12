斯里兰卡总统：我要领导斯里兰卡取得中国式的发展成就

人民网北京10月12日电 （记者苑基荣）9日，斯里兰卡总统府发布新闻稿，通报了戈塔巴雅总统在会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪时的重要表态：

我对斯中关系当前的发展感到满意。中国是斯里兰卡的老朋友，无论斯政府如何轮替，中方都给予了我们坚定的支持和帮助。中方大力支持斯里兰卡打击恐怖主义、剿灭“猛虎组织”、结束武装冲突，在那之后两国关系迈上了新高度。

中国对斯里兰卡基础设施建设的发展作出了巨大贡献。有一些地缘政治家把汉班托塔港项目恶意解读为中国为控制斯里兰卡所设下的“债务陷阱”，我在此郑重声明这并不属实，我们将以项目的坚实发展来证明这一点。首先提出在汉班托塔地区建设港口的是斯里兰卡，而不是中国，中方只是应斯方请求提供了资金和建设支持。我们深信汉港项目在创造收入、增加就业方面有着巨大潜力，将切实帮助提高斯里兰卡人民的生活水平。

我在出任总统之前曾13次到访中国，亲眼见证了中国尤其是广大农村地区所取得的巨大发展。我的执政目标是让斯里兰卡特别是偏远地区也能取得中国式的发展成就，改善斯里兰卡民众尤其是贫困人口的生活条件。我也期待科伦坡港口城项目在未来四年我的任期内取得可视化的成果。

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