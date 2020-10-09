巴黎中国文化中心“天涯共此时——中秋节”线上文化周圆满收官

人民网巴黎10月7日电（记者刘玲玲）由文化和旅游部国际交流与合作局主办，巴黎中国文化中心与中外文化交流中心共同承办的巴黎中国文化中心“天涯共此时——中秋节”线上文化周整体活动于10月5日圆满收官。一连八天，15个主题活动轮番推出，为法国民众送上了一份“云端”的中秋节日大礼。

节日民俗、特色美食、民族音乐、歌舞综艺、旅游推介……丰富多彩的内容让法国民众目不暇接；虚拟展览、线上音乐会、短视频、微课堂教学、体验互动……多种多样的形式引得网友们赞叹连连；中心官网、微信公众号、法国华人卫视频道、脸书、推特、影格……多渠道立体式的融媒体传播方式，扩大了受众群体规模，让法国朋友足不出户，走近中国，畅享中秋。

网友们纷纷向中心表达感激之情，他们表示，持续不断的中国文化活动让他们得以借助东方文化的力量，在日益严重的法国疫情面前，保持乐观与勇敢。不少网友还主动留言写下他们最喜欢的活动或节目，分享他们关于中秋节的感想和回忆。

据不完全统计，在文化周框架下，巴黎中国文化中心共举办活动131项次，包括预热活动21项次(新媒体20项次，官网1项次)、正式活动110项次(微信公众号5项次，官网15项次，新媒体76项次，联合华人卫视频道电视端播出14项次)，发帖154个(新媒体133个，微信公众号5个，官网16个)，触及线上受众近50万人次，覆盖电视端受众60余万人次。高热度话题吸引网友们踊跃留言，积极点赞转发，互动总数超1.5万次，各平台订阅人数持续上升。

巴黎中国文化中心主任佘明远在受访时表示，巴黎中国文化中心作为中国在西方国家设立的第一个文化中心，自2002年成立以来，为让法国民众更好地了解中国、深入体验博大精深的中国文化，中心不间断举办展览、演出、讲座、研讨会等丰富多彩形式多样的文化旅游活动，已成为当地民众领略中华优秀文化和了解中国特色旅游资源的窗口。2020年，世界进入新的后疫情时代，中心将把握时代使命与责任担当，借助科技新形式，利用网络新渠道，为法国民众送去更多的优秀文旅资源，生动讲述新时代的中国故事，为促进中法文化艺术交流和两国民心相通贡献力量。

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