尼日利亚中国文化中心举办“天涯共此时”线上文化周活动

人民网阿布贾10月7日电（记者姜宣） 9月28日至10月5日，由中国文化和旅游部国际交流与合作局主办，中外文化交流中心、尼日利亚中国文化中心承办的大型品牌活动——2020“天涯共此时”文化周活动在线上成功举办。通过虚拟展览、线上音乐会、短视频、在线直播、微课堂教学、体验互动和公众参与等多种类型，展现了世界人民和谐共处、期盼人类健康幸福的美好愿景。

游客通过扫描二维码进入虚拟展厅后，文化周虚拟展在一只可爱的小玉兔带领下徐徐展开，通过“邂逅中秋”“中秋习俗掠影”“学在中秋”等内容版块，采用虚拟三维沉浸式方式，使观众感受到了中国中秋文化的丰富多彩与团圆和睦的深刻内涵。

“云合唱”环节，由60多个驻外文化和旅游机构邀请当地外国友人联合录制而成的歌曲《但愿人长久》，用深情的歌声遥祝远方亲朋幸福安康，为各国朋友送去了美好期盼。

“月满中秋”微课堂从“走入、感受、了解、学习”四个层面，通过“趣说中秋”“彩绘老北京兔爷”“广式月饼制作”“书写中秋”等6集短视频，帮助人们具象地感受中国传统文化。

在“同一轮明月——天涯共此时中秋节连线虚拟演播”活动中，采用了虚拟抠像技术，将月光竹林意境和竹月自然之声带入中秋时节，为海内外朋友送上祝福。竹乐曲“咏月”、“良宵写意”和中国京剧与西方歌剧对唱“贵妃醉酒”与“今夜无人入睡”，为观众献上了中国传统民乐和中西文化合璧的艺术之美。

“五洲同月，情满中华”线上音乐会部分，中国歌剧舞剧院推出了融合传统民族与现代电子音乐，音乐与舞蹈相呼应的演出形式，表现了“天地人和”的中华传统文化核心价值追求，表达人类同住一个地球村，同望一轮团圆月，在当前全球疫情肆虐情况下，人类唯有团结一心、同舟共济，才能早日战胜疫情。

《中国2020人民至上》图片展围绕着脱贫攻坚和抗击疫情两大主题，通过鲜活真实的人物故事，生动呈现了我国实现全面脱贫、全面建成小康社会的发展图景，以及抗击疫情的感人事迹。

曾在中国上过学的伊丽莎白说，“在尼日利亚再次欣赏到了久违的灿烂的中国传统文化，真的让人很思念中国。希望所有人阖家团圆，祝愿中尼友谊长长久久！”

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