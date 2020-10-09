记者观察：非洲数字经济发展的挑战与机遇 中非合作带来新动力

人民网约翰内斯堡10月7日电 （王磊）根据全球移动通信系统协会（GSMA）最新发布的《2020撒哈拉以南非洲移动经济》报告，新冠肺炎疫情使人们进一步认识到互联互通对社会和经济发展的价值，突显数字经济的重要性。尽管撒哈拉以南非洲地区的移动产业在疫情期间帮助个人和企业应对了挑战，但该地区仍有近8亿人没有连接到移动互联网，弥合数字化发展鸿沟的任务依然紧迫。

疫情暴露非洲电信行业发展问题

疫情期间，电信运营商网络流量和连接量大增，给网络带来巨大压力。即使是非洲基础设施建设领先的南非，实行全国居家隔离以后全国上网数据吞吐量较以往增加了40%左右，因此临时增加无线电频谱分配给移动网络运营商。远程办公、线上教学也受到相应影响。尼日利亚纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院的学生因为当地流量太贵、网速太差，严重影响了网上教学。

据非洲通讯领域专家萨西（Abdessattar Sassi）介绍，非洲的电信业并没有准备好应对新冠肺炎疫情。全面封锁导致互联网和通信服务的使用量大增，使当地基础设施建设差的问题暴露无遗。但非洲经济数字化的步伐也因为疫情而加快，远程医疗、电子教育服务等让人们的生活得以继续。因此，即使在疫情得到全面控制后，各行业的数字化转型仍将继续。

法比奥·德盖塔诺（Fabio De Gaetano）是中兴通讯 MTN 总监办营销团队首席顾问，专门负责与南非最大电信运营商MTN在技术、市场等方面进行高端交流。他认为，欧洲或中国电信行业发展迅猛的原因之一是他们具有专业且熟练的操作人员，相关知识储备丰富，并且建有专业的实验室，运营商也非常清楚向供应商要求什么。非洲的从业者由于缺少相关培训和知识，无法提出准确需求，也严重减缓了行业发展。

德盖塔诺说，5G技术的到来给非洲追赶其他发达国家和地区带来绝佳机遇。“非洲有望实现弯道超车。”他认为，首先需要加强相关的教育培训。从供应商的角度，应该“教育”电信公司，告诉他们5G意味着什么以及如何实现，主动同客户沟通具体需求。其次，5G转型意味着网络、系统和流程的全面更新升级。“改进型供应商”应该能够向电信公司提出端到端解决方案。

数字经济为非洲发展带来新动力

据GSMA的报告显示，撒哈拉以南非洲地区是全球范围内通讯行业发展最快的地区，截至2019年底，移动用户数量为4.77亿，而到2025年，移动用户将增加1.37亿。

2019年，移动技术和服务业占撒哈拉以南非洲地区GDP的9%，贡献超过1550亿美元。移动生态系统还支持了近380万个直接和间接就业机会，并为公共部门的资金筹措做出了重大贡献，通过税收筹集了170亿美元。GSMA非洲区负责人古德拉克（Akinwale Goodluck）表示，撒哈拉以南非洲移动经济报告的结果清楚地表明了数字经济在当地的重要性和价值。

联合国贸易和发展会议8月发布的数据显示，自疫情暴发以来，非洲一些电商平台业务量实现三位数的增长。不少非洲国家政府正根据贸发会议的建议，营造有利于电商和数字经济发展的环境。据媒体报道，卢旺达私营部门联合会信息与通信技术部首席执行官亚历克斯·恩塔莱表示数字技术使非洲居民在面对疫情期间实施的封锁时生活更便利，他们可以在线购买生活必需品。家住坦桑尼亚达累斯萨拉姆的家庭主妇考萨尔·德苏扎说，疫情使她的在线购物需求增加了一倍。

萨西认为，非洲已经从数字化转型中获得巨大收益。在应对今年的新冠疫情时，病毒检测、接触追踪发挥了重要作用。为具备条件的人普及远程医疗，并使用数字化解决方案更快地为更多人提供医疗保健服务，有效的降低了疫情的影响。

中非合作助力非洲数字经济发展

根据中国商务部8月21日发布的《2020年上半年中非经贸合作综述》，疫情期间，中非数字经济合作迎来了快速发展契机。中国企业积极通过多双边渠道，与非方分享利用数字技术支持“云抗疫”、发展“云经济”的经验。各类数字合作平台、线上推介会、直播带货等新业态合作蓬勃发展，有效服务中非企业对接，带动非洲特色产品对华出口。

5月6日，中国驻南非使馆组织协调中南两地数字领域专家通过视频连线方式，交流“大数据”抗疫经验。来自中国的专家在会上分享交流中国“大数据”抗疫经验，与南非专家一起探讨共同推进智慧城市合作，帮助南非尽快打赢疫情防控阻击战。

在卢旺达与中国电商企业阿里巴巴共建的电子贸易平台，卢旺达咖啡创下3000包“秒光”的销售业绩，令当地人震撼。非洲通讯领域专家萨西说，数字化转型将对非洲其他关键发展行业如农业、运输和物流以及制造业带来巨大帮助，而中国为非洲提供了许多各领域进行数字化转型并取得成功的范例。

截止目前，中国企业与非洲当地主要的通信运营商建立了合作关系，为非洲建设先进的通信网络。据中兴通讯副总裁吴建军介绍，中兴1997年进入非洲市场，目前已为超过50个国家、140个运营商提供设备和服务，截止2020年6月底，共有33个代表处和超过1000名员工。

吴建军说，中兴通讯已与MEA区域跨国运营商及各国运营商建立了全方位的战略合作伙伴关系，提供全系列产品及方案包括无线、核心网、传输、微波、GPON、电源等广泛部署，同时也展开了IOT、AI运维方面的多项创新项目合作。在5G方面，中兴已和MTN、AT、ATM等多家运营商签署了5G商用合同，努力推进5G规模部署和5G垂直应用，赋能非洲产业数字化发展。

南非通信领域专家法哈德·尼萨尔（Fahad Nisar）认为，不同非洲国家和地区的地方法规和流程各不相同，应积极探讨如何通过建立合资企业等方式促进中非双方在数字经济领域的合作。在第四次工业革命中5G技术将发挥关键作用，各国企业应加强合作，优势互补，整合平台，为用户和消费者提供最优产品。

尼萨尔说，中非有着深厚的合作历史，中非合作论坛、金砖国家也为进一步加深合作提供了平台。随着中非在通信、互联网和数字经济领域继续开展合作，非洲数字经济有望迎来新发展。

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