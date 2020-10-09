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澳门将发行“爱护动物”和“金庸小说”两组新邮票

2020年10月09日08:22  来源：人民网-国际频道
 
澳门将发行“爱护动物”和“金庸小说”两组新邮票

人民网澳门10月7日电（记者毛磊）澳门邮电局7日举行新闻发布会，宣布将于2020年10月9日以“爱护动物二”为题发行新邮品。这次发行包括一套四枚邮票。

据介绍，国际自然保护联盟估计地球上约有3.1万个物种濒临绝种，收集到的数据显示大部分物种活于大海和海洋。受环境问题和人类对大自然不负责任的行为影响，世界上濒临绝种的物种数量每天都在迅速增加。

澳门邮电局将于2020年10月9日以“爱护动物二”为题发行新邮品，这是继2014年后以此为题的第二套系列邮票。面对为减少或避免物种灭绝采取保育措施的迫切性，希望借此引起全世界的关注，尤其是国际上具有决策权的人士。

这次发行包括一套四枚邮票及一枚小型张，邮票展示的四个濒临绝种动物包括：东北豹、座头鲸、玳瑁海龟和克罗斯河大猩猩，并以对角线构图展现动物在健康栖地和遭到破坏的生态环境。而小型张以陆地的爪哇犀牛和海洋的小头鼠海豚为主角，表达在生态系统中的生态平衡，所有生命都相互影响并扮演着重要角色。

记者从澳门邮电局新闻发布会上获悉，澳门邮电局还将于2020年10月30日以“金庸小说”为题发行新邮品，借发行邮票向这位蜚声世界文坛的著名文学家致敬。

据了解，金庸(查良镛的笔名）创作的十五部武侠小说，精彩纷呈，脍炙人口，读者遍及全球，有“凡有华人之处，就有金庸小说”之盛誉。金庸是中国近现代最著名的文学家和社会活动家之一，久居香港。

这次发行包括一套四枚邮票及一枚小型张，四枚邮票源于金庸的代表作之一《射雕英雄传》的小说人物，分别是侠之大者的郭靖和黄蓉；杨穆之恋的穆易、杨康和穆念慈；东邪西毒的黄药师和欧阳锋；北丐南帝中神通的洪七公、段智兴和王重阳，以及老顽童周伯通。

小型张取材于金庸的处女作《书剑恩仇录》，描画了以陈家洛为首的红花会众多英雄人物。该创作缘起一九五四年在澳门举行的一场擂台比武，金庸受命于次年在《新晚报》上发表连载武侠小说，遂声名大噪，成为“新派”武侠小说的领军人物。

“金庸小说”邮品是澳门邮电局2020年发行的第13个主题，已发行的有：“鼠年”；“澳门工会联合总会七十周年”；“美食与甜品三–传统民间小吃”；“地区药用植物二”；“澳门妇女联合总会七十周年”；“澳门红十字会一百周年”；“万众一心抗击疫症”；“中医”；“鼠年”邮资标签；“文学与人物–洛神赋”；“澳门中华教育会一百周年”；“中国古典诗词–唐诗” ，以及即将于2020年10月9日发行的“爱护动物二”。

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(责编：高歌、徐祥丽)
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