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旧金山湾区租金大跌 掀起“搬离潮”

2020年10月07日10:47  来源：人民网-国际频道
 
旧金山山火- 图片来自SF Gate
旧金山山火- 图片来自SF Gate

人民网旧金山10月5日电（邓圩 叶颖）10月第一周，房地产公司Zumper发布数据，与去年同期相比，今年到目前为止全美各地的房租价格继续暴跌，其中旧金山的跌幅最大，一居室公寓的租金中位数较一年前下降了20%，为2,830美元。尽管如此，旧金山仍是全美房租最贵的城市。排入全美一居室公寓租金榜单前10名的湾区城市，还有圣荷西、奥克兰。数据分析师尼尔·格斯坦（Neil Gerstein）表示：“这不仅是Zumper在租金价格记录历史上的最大年度跌幅，而且也是近年来旧金山一居室中位数价格首次跌破3,000美元。这些综合趋势表明，美国最昂贵的城市租金市场发生了巨大变化。”

科技公司工作模式的转变激发搬离潮

分析指出，这背后的原因可能涉及科技企业的工作模式转变。在疫情之后，许多高科技企业多转为永久在家办公的模式，于是激发搬离潮。美国媒体华尔街日报指出，有科技业人士申请永久居家办公，宁愿"减薪"（pay cut）也要搬离湾区，因为就算是在科技公司内的减薪，搬去加州以外的地区也可以生活得很好，因为外州地区税率、物价、房价都低得多。职场交流平台Blind近日发布由4400名硅谷科技公司工作人员参与的搬离湾区调查问卷，问卷中18%的工程师选择离开湾区，仍留在加州；36%的工程师选择离开加州，但留在美国；16%的人在这场问卷中填写表示，他们未来可能考虑离开美国。

谷歌母公司Alphabet首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）在给员工的内部邮件中确认，为了应对新冠肺炎疫情，将员工的居家远程办公政策延长至2021年夏季。皮查伊表示，公司的全球自愿居家工作政策将延期至2021年6月30日。目前，多数硅谷科技公司都宣布，大部分员工可以居家远程工作直到2020年底，其中，亚马逊、苹果已经要求员工在2021年1月重返办公室。推特则称，如果员工愿意，可以“永远”居家工作。Facebook首席执行官扎克伯格曾称，他预计该公司的一半员工未来十年内将在家办公。

新的工作模式带火湾区周边旅游城市房屋市场

拥有United Van Lines和Mayflower两家搬家公司的Uni Group表示，今年搬离湾区的人数比去年同期高出46％。其他搬运公司包括U-Haul和Winter Moving and Storage，也表示湾区对卡车和搬运服务的需求增加。当科技公司实施在家办工模式后，不少湾区人纷纷盘算着短则一个月、长则一年的搬离湾区计划。他们利用这个“难得的机会”，搬到了到了心中的世外桃源工作。

作为湾区人的后花园，度假地太浩湖，1号公路边的度假小镇圣塔克鲁斯、蒙特利等旅游城市因为太多人到来，意外迎来了租房价格飙升。作为湾区后花园的太浩湖的房屋市场火爆，销量在夏季比去年同期几乎翻了一番。根据房地产公司Atlasa的研究，在过去的三个月，在太浩湖附近小镇特拉基和南太浩湖旅游区所在地埃尔多拉多县的363位买家的可识别雇主中，大约三分之一（126位）在科技行业工作，其中10位来自Facebook，9位来自苹果。

居住在圣荷西的 Google工程师Yalu在今年八月的时候就搬到了太浩湖。“工作日上班到5点，推开门走到湖边吹吹风，这简直就是梦想中的生活。”Yalu告诉记者，她租的公寓楼中，有很多人和她一样，都来自湾区的科技公司。“我们现在都是Work From Lake Tahoe“，Yalu笑着说。

同样借助远程工作机会离开湾区的还有在建筑工程师Peter，他在今年八月的时候退了位于旧金山市中心的Lumina高级公寓，搬到了南加州圣地亚哥，并与新房东签下了一年的合约。他说，一直很向往这种在度假中工作的模式，所以在公司发布了至少居家工作到2021年夏季的公告后，便马上打起了搬离湾区的主意。他开心地告诉记者，搬到圣地亚哥后，省下的房租就够他在南加州到处游玩了。

奥克拉荷马州Tulsa 市出1万美金邀请湾区人搬过去

George Kaiser Family Foundation近日 推出 Tulsa Remote 计划，向民众支付 10,000 美元搬到奥克拉荷马州的 Tulsa 进行在线远程工作。现在来自湾区的申请人数激增，该计划的经理格兰特·邦加纳（Grant Bumgarner） 表示，仅在过去两周内就有一千多名申请人，其中超过一半的人来自加州，里面有多数是来自湾区。

据悉，奥克拉荷马州的人口增长在新冠肺炎疫情前就已经放缓，这是因为当地能源部门的低迷造成的。Tulsa Remote 计划是为了让该城市打开知名度，并且带来活力和多样性。该基金会表示，由于他们想让 Tulsa 更加多样化，因此不是每个人都能申请；申请人必须是在线远程工作者或者自雇者。该计划除了会提供 10,000 美元的现金外，入选者还能在 Tulsa 市中心的一个共同工作中心拥有一个免费的办公空间。

电子商务公司Drop的营销经理贾莉萨·加兰（Jaleesa Garland）是湾区的本地人，已成功申请塔尔萨（Tulsa）计划。“这是自毕业以来第一次自己住”，Garland说，“在过去的五年中，我先后与大约20个人合租，所以我非常期待能够独自生活并且能够负担得起的生活。”

山火连年肆虐推动湾区搬离潮

每年山火肆虐和逐渐变差的空气质量成为湾区人逃离的重要因素。加州林业与消防局10月4号在一份声明中说，到目前为止，在今年创纪录的山火季中，加州发生了8200多场山火，燃烧面积超过400万英亩。目前，山火已造成31人死亡，8400多座建筑被摧毁。葡萄酒之乡连续四年遭遇火灾，一些葡萄园已经不见踪影。截至目前为止，旧金山北部酒区约有7万人接到疏散令。

与山火随行的是空气质量转坏。2020年至今至少发布36个“备用空气警报”。 帕洛阿尔托居民莫妮卡?梅塔(Monica Gupta Mehta)与她的企业家丈夫曾见证科技产业兴衰，经历过地震、山火与停电，但从没想过要搬走。直到上个月眼睁睁看到天空变成令人不安的橘色，梅塔夫妻终于认真考虑一家五口应该迁居别州。她说：“这20多年来，我们在心里第一次浮现疑问：难道我们真的要住在这吗？”她说：“如果动不动家人安全就面临威胁，就会考虑搬家。”

在刚刚过去的周末，气象局报告显示星期六的空气质量为中度至差，星期天，北湾和东湾的空气质量为不健康。美国全国公共广播电台10月4号称，从8月起的山火已经活跃了48天，目前已被控制51%。加州林业与消防局同日在社交媒体上说：“今年还远没有结束，发生火灾的可能性仍然很高。出门请当心。” 

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(责编：苏缨翔、杨牧)
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