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反对国会通过新法案 印尼劳工组织举行罢工

2020年10月07日09:05  来源：人民网-国际频道
 
图为10月5日，印尼民众在万丹省丹格朗参与集会，反对国会通过《创造就业法案》（图片源自：印尼安塔拉通讯社）
图为10月5日，印尼民众在万丹省丹格朗参与集会，反对国会通过《创造就业法案》（图片源自：印尼安塔拉通讯社）

人民网雅加达10月6日电（记者徐伟）据当地媒体报道，由于反对印尼国会通过《创造就业法案》（以下简称“法案”），印尼多个劳工组织在全国范围内举行抗议和罢工。

当地媒体援引印尼工会联盟主席赛义德·伊克巴尔6日发表的声明报道称，此次罢工行动将有来自雅加达、泗水、巨港等地32个工会的约200万名工人参与。相关行动预计将从10月6日持续至8日。

报道还说，雅加达警方已在印尼国会附近部署2300多名警员，以应对此次事件。此外，印尼国家警察方面明确表态称，在新冠肺炎疫情大流行期间，印尼国家警察不会发放任何集会或示威许可证。

10月5日，印尼国会批准了“法案”，修订了数十条印尼现行法律。此间舆论分析认为，“法案”是印尼总统佐科第二任也是最后一任总统任期内的“关键优先事项之一”，旨在提高行政效率，促进经济和投资发展等。与此同时，持反对意见的人士担心“法案”会给环境和劳工权利等带来负面影响。

印尼安塔拉通讯社报道指出，劳工问题是“法案”引发争议的焦点之一。早在该“法案”批准前数周，许多印尼劳工组织反对之声已很强烈，他们认为“法案”在对雇主更为有利的同时，对工人的生活将带来不利影响。同样持反对意见的印尼政客哈桑呼吁推迟该“法案”的实施，他认为“法案”草案没有吸收公众意愿。

印尼经济统筹部长艾尔朗加表示，该“法案”的批准将有助于印尼在后疫情时期增加就业和改善营商环境等，推动国民经济复苏。印尼工商会主席罗桑认为，“法案”有望通过创造和扩大就业机会促进印尼经济和投资发展。此外，通过简化行政机构和许可制度等，为中小型企业等商业参与者提供有利的投资环境，将对印尼经济产生广泛影响。

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(责编：苏缨翔、刘洁妍)
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