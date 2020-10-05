俄罗斯各孔子学院中俄师生双节祝福

人民网莫斯科10月5日电（记者张晓东）10月3日，中国驻俄罗斯大使馆教育处以线上联欢的方式举办了一场以“祝礼神州，皓月中秋”为主题的“双节”联欢会，来自全俄各地的一百多位汉语教师和俄罗斯汉语爱好者欢聚一“堂”，共同庆祝中华人民共和国成立71周年及传统佳节中秋节。

活动伊始使馆教育处的各位领导、全俄孔院的师生们献上了节日的祝福。中国驻俄罗斯大使馆教育处公参曹士海在致辞中代表使馆教育处为所有在俄汉语教师及汉语学习者献上双节祝福。他指出，在今年中俄关系经受住了严峻的考验，在共同抗疫中相互支持，守望相助，体现出新时代中俄全面战略协作伙伴关系的高水平！面对疫情中国汉语教师“停课不停学”、创新教学方法展现出了伟大的敬业精神，他对所有汉语教师和志愿者的出色表现表达由衷的敬意和深深的感谢！他最后强调，在面对重大困难时使馆教育处会永远作为众位师生的坚强后盾，同甘苦共患难，为大家提供优质的服务和必要的帮助，团结抗疫，共度时艰。

中国自古有中秋月下文人吟诗对诗的习俗，使馆教育处一秘姜明老师通过赠诗“……汉语伴君来，文明喜相逢。知音连四海，五洲皆宾朋。走进新时代，兄弟携手行。不惧风雨来，世界看俄中！……”表达了对在俄汉语教学事业的期待和对中俄友谊长存的祝福。人民日报记者张晓东在线祝福中提到“……老友不忘结新朋，同心共筑汉语情……千锤百炼始成钢，一带一路携手行！”，字里行间流露出对俄罗斯汉语学习者所获成绩的赞许和对他们未来大展宏图的期待。

俄罗斯全境的孔子学院中俄方院长携手众师生、俄罗斯高校和中学的汉语学习者纷纷发来祝福，他们或手持五星红旗和传统中国结，或举着亲手书写的书法贺词，上自成人班的学生，下至稚嫩的孩童，祝贺新中国成立71周年国庆节快乐！祝所有中国人民中秋节快乐！衷心祝愿中国日益繁荣昌盛，中俄友谊地久天长。

在联欢会“你说我猜”的游戏互动环节。参会者不分年龄与国籍，众位师生用活泼生动的语言、通俗易懂的方式带着观众重温了中秋节的由来、历史典故及过节习俗。通过趣味中国文化知识问答环节，更让俄罗斯的观众在趣味中学习、获得有关中秋节的知识！受邀参加联欢会的俄罗斯“汉语桥”获奖选手实力不可小觑！他们不仅语言功底深厚，对中国传统文化的熟知更是信手拈来，和汉语母语者同台竞技竟不分伯仲。他们妙语连连、风趣的见解让大家惊艳，展现出卓越的汉语水平和丰富的中国文化知识储备。

“双节”联欢会上表演的文艺节目无论是歌曲演唱、诗歌朗诵，还是舞蹈表演样样精彩绝伦。有的是吟诵中秋时的思乡之情，有的是歌颂祖国的繁荣富强，传统节目“太极拳”及舞蹈“大圣齐天”更是为联欢会带来浓厚的节日气息。身虽在海外，天涯共此时。中俄师生同台为中国庆生，欢度中秋，此刻不分国界，没有彼此，同样出于对中国传统文化的热爱与敬仰，表演的节目既宣扬了中国传统文化，又展示出俄罗斯学子们特有的个人风采，亦是展现学生们汉语学习成果的真正舞台。

在使馆双节联欢会进行的过程当中，各个孔院的院长及师生实时发送来双节祝福、中秋接力作诗助兴将整场联欢会推向了高潮。远东联邦大学孔子学院全体教师即兴作诗《祖国赞歌》：“……奈何异域身为客，庆生祖国心月圆。……一语道尽共命运，人类坦途赞担当！”表达心系祖国并为祖国庆生的愿望。该孔院公派教师徐明教授即兴作诗《祖国送暖》表达了对使馆教育处搭建双节联欢平台为所有在俄汉语教师传递温暖及关爱表示感谢！

国庆中秋双节联欢会在圣彼得堡孔子课堂、莫斯科国立语言大学孔子学院、俄罗斯国立人文大学孔子学院教师们联唱的《我和我的祖国》歌声中圆满落幕，就像歌中所唱的那样，“我和我的祖国，一刻也不能分割；无论我走到哪里，都流出一首赞歌……我最亲爱的祖国，我永远紧贴着你的心窝……”，表达了师生们对伟大祖国的衷心依恋和真诚歌颂。美妙的歌声让坚守在俄罗斯汉语教学一线岗位的教师和志愿者们经历并承载的所有辛苦与付出，所有的压力与乡愁在这一刻得到了舒缓与释放，化作阵阵暖流久久萦绕在心头。

此次通过网络联欢会的创新形式在俄罗斯欢度国庆和中秋，让远在异国他乡的汉语教师们仿佛置身祖国怀抱，具有一番别样的感受！此举不仅展现了当代汉语教师风采，更有益于增进中俄文化交流。参加活动的宾客虽来自两个不同的国度和不同的文化背景，但大家的心中却有一个共同的目标，就是更多地去宣扬与传承中国传统文化，让更多的人感受到中国汉字与文化的独特魅力。“国之交在于民相亲”，中俄两国人民追求世代友好的共同心声，促使新时代中俄全面战略协作伙伴关系的进一步加深，共同携手面对世界百年未有之大变局。

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