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驻美使馆举办2020国庆中秋云端招待会

2020年10月03日15:28  来源：人民网-国际频道
 
崔天凯大使在云端招待会上发表视频致辞。
崔天凯大使在云端招待会上发表视频致辞。

人民网华盛顿10月1日电（记者郑琪）为庆祝中华人民共和国成立71周年暨中秋佳节，中国驻美国大使馆于9月25日至10月1日连续7天在使馆优兔、脸书、推特平台推出2020国庆中秋云端欢庆周系列活动。崔天凯大使在10月1日使馆云端招待会上发表讲话，美国前总统卡特发来书面致辞，乔治·布什美中关系基金会主席尼尔·布什，美国国家中国园基金会董事长、前美国劳工部财务总长莫天成发表视频致辞。

在云端招待会上，崔大使表示，突如其来的疫情改变了人们的生活状态，给世界各国国家治理和国际治理体系带来前所未有的挑战。人类社会比任何时候都应践行人民至上、生命至上的理念，秉持科学精神，展现团结协作的善意和智慧，相互友爱、相互扶持、同舟共济。

崔大使指出，中国共产党和中国政府坚持以人民为中心的发展理念，为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心从未改变，坚定倡导和践行多边主义，推动构建人类命运共同体的初心从未改变，坚决反对“新冷战”和“脱钩”，推动中美关系健康稳定发展的初心从未改变。

崔大使强调，一个健康稳定的中美关系符合中美两国利益，也是实现中华民族伟大复兴、构建人类命运共同体的必然要求。中国的对美政策保持高度稳定性和连续性，始终愿本着善意和诚意发展对美关系，以只争朝夕的精神推动两国关系走上不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的正确轨道。崔大使向长期关心支持中国和中美关系发展的人士表示感谢，祝大家节日快乐，中秋团圆，幸福美满。

美国前总统卡特发来致辞，祝中国国庆节和中秋节愉快。并表示，在此艰难时刻，我们仍然共庆佳节，这非常重要，即使是通过线上方式。尽管我们仍面临前所未有的挑战，这样的活动对帮助改善中美关系十分重要。

乔治·布什美中关系基金会主席、美国前总统老布什第三子尼尔·布什发表视频致辞，忆及去年赴华出席国庆70周年阅兵式的经历，赞赏中国取得的巨大发展成就。他表示中美建交40年来，双边经贸往来、人文交流给两国和两国人民带来巨大福祉。他将继续致力于中美关系发展，加深两国之间相互理解、对话和合作，推动中美携手应对新冠疫情、气候变化、恐怖主义、公共卫生等人类共同挑战。

美国国家中国园基金会董事长、前美国劳工部财务总长莫天成表示，作为华裔美国人，对中国上下5000年为人类文明做出的伟大贡献感到无比自豪，也为美国华人300年来为美所做出的贡献和牺牲感到骄傲。中华人民共和国成立71年来，中国政府带领数亿人脱贫，中国成为世界第二大经济体，取得了举世瞩目的巨大成就。美国华人将继续为中美关系平稳向前发展贡献自己的力量。

此次2020国庆中秋云端欢庆周系列活动从9月25日起每天推出一个主题视频。首日推出使馆云端开放日，由使馆青年外交官出镜解说，从第一人称视角呈现和解读建筑大师贝聿铭设计的使馆建筑艺术、珍贵的馆藏文物及其蕴藏的中华文化传统和哲思。第二日推出由美国十余所院校、60余名中美青年艺术家及其同学、老师、友人联袂呈现的云端音乐会。第三日推出《中国印记》纪录片，讲述4名美国人——骑手彼得、艺术家康兰丝、摄影记者刘香成、哈佛大学新生洪明伟在中国发生的真实故事和难忘历程。第四日推出中美留学生云端分享，两国留学生讲述他们行万里路到大洋彼岸的求学经历，生动展现中美青年一代之间结成的深厚友谊。第五日推出“中美抗疫故事——2020我的中国相册”，中美两国民众讲述在抗击新冠疫情期间亲历的暖心故事，让两国民众相互支持、团结互助、同舟共济的精神深入人心。第六日推出“使馆大厨的私房月饼”，带领美民众跟着使馆大厨一起学习制作冰皮月饼和苏式鲜肉月饼。第七日推出2020国庆中秋音乐招待会，著名钢琴家郎朗和吉娜夫妇、费城交响乐团大提琴演奏家乌迪·巴戴维和二胡演奏家陈洁冰等艺术家为大家呈现精彩演出。

七天的欢庆周系列活动吸引大量美民众云上观看，美网民纷纷留言点赞，表示活动增进了他们对驻美使馆、中国和中美关系的了解和认知，领略了中美文化交流互动之美，感受到两国人民之间的友好情谊。

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(责编：高歌、杨牧)
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