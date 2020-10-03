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莫斯科中秋节线上文化周活动火热进行中

2020年10月03日14:37  来源：人民网-国际频道
 
“云赏中秋 畅游中国”线上体验之旅
“云赏中秋 畅游中国”线上体验之旅

人民网莫斯科10月2日电（记者张晓东）在中秋节到来之际，由文化和旅游部国际交流与合作局主办，中外文化交流中心、莫斯科中国文化中心承办的2020年莫斯科“天涯共此时——中秋节”线上文化周活动已全部顺利开启。自9月28日至今，共推出了“云合唱”歌曲《但愿人长久》、“天涯共此时”中秋文化周主题虚拟展、“云赏中秋 畅游中国”线上体验之旅、“同一轮明月——天涯共此时中秋连线虚拟演播”与“五洲同月 情满中华”中秋线上音乐会等多场精彩纷呈活动，收获众多好评。

其中，“云赏中秋 畅游中国”线上体验之旅系列活动通过5G信息技术、智能互动技术、虚拟现实技术等新媒体技术，以H5专题页的形式，用自主探索的方式，在线邀请俄罗斯民众，“云端”领略西藏、云南、重庆、湖北、江西、江苏、浙江等七大地域的城市景观和人文风情，在节日的氛围中展示中华大地的美丽夜景，感知中秋佳节的文化内涵。此外，活动还通过VR技术，打卡旅游景点，全方位展示了中国文化旅游的多元特色。参与观众不仅在线上放飞了孔明灯，同时还将亲手制作的“云端”电子明信片转发馈赠亲朋友好，留下了美好的纪念。

10月1日开启的“同一轮明月——天涯共此时中秋连线虚拟演播”采用虚拟抠像技术，将月光竹林的意境和竹月自然之声带入中秋时节，并通过连线海内外朋友，送上中秋祝福。演播通过竹乐曲“咏月”、“良宵写意”和中国京剧“贵妃醉酒”与西方歌剧“今夜无人入睡”的对唱，为观众献上中国传统民乐和中西文化合璧的艺术之美。

同日由中国歌剧舞剧院推出的“五洲同月 情满中华”中秋线上音乐会，则以传统民族音乐与现代电子音乐相融合、音乐与舞蹈相呼应的方式，表达出五洲四海共赏圆月，世界人民和谐相处的美好祈盼。

上述所有活动已上传至中心中俄文官方网站、VK平台、FACEBOOK、INSTAGRAM及微信公众号平台进行同步线上展播。截至目前，活动点击率已超过12万次！可以说，在欧洲最大城市莫斯科，掀起了一阵共赏一轮明月、共度中秋佳节、同庆“天涯共此时”的新风尚。

本次文化周将于10月5日步入最后尾声。在此之后，活动框架内所有线上视频、音乐会等精彩内容将全部下线。

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(责编：高歌、杨牧)
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