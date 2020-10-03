中国第3批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队全体官兵荣获联合国“和平荣誉勋章”

人民网喀土穆10月2日电（记者 苏航、郝兆建）10月1日，正值中华人民共和国成立71周年和传统中秋佳节到来之际，联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔联合特派团（联非达团）法希尔超级营地中国营区，红旗招展、口号震天，联合国和联非达团授予中国第3批维和直升机分队140名官兵“和平荣誉勋章”并为每名官兵签发嘉奖令，以表彰他们在维护苏丹达尔富尔地区和平事业中所作出的贡献。

授勋仪式伴随雄壮的军歌拉开帷幕，受疫情影响，没有外宾、没有观众，大家拉开间距、戴着口罩。即便典礼台上空无一人，分队官兵依旧精神振奋、士气高昂，踢着豪迈的正步走过，向联合国旗和五星红旗致以维和军人最高礼节，他们在双节当天以这种特殊的方式接受万里之遥党和人民的检阅。“授勋仪式简约而不简单，这是我们海外维和官兵的最高荣誉殿堂！”头戴蓝色贝雷帽、胸佩和平荣誉勋章的飞行员张帅激动的说，“在这里我们代表中国为守护世界和平而奋战，我是中国蓝盔的一员，我很自豪！”

授勋仪式上，分队政治委员向全体官兵宣读了部队司令恩贡迪中将代表联合国和联非达团发来的贺电，贺电中讲道：“联合国和联非达团非常赞赏和认可中国直升机分队在维护达尔富尔和平行动中发挥的重要作用，中国军队重诺、守纪和专业的态度是值得赞扬和称颂的，达尔富尔人民永远感激中国，部队和特派团领导层也非常感谢中国官兵的奉献精神和出色履职。你们的表现堪称典范，你们是贵国在达尔富尔的优秀代表！我对你们所有官兵获得‘和平荣誉勋章’表示诚挚的祝贺！”

该分队指挥长褚志勤讲道：”全体官兵荣获联合国‘和平荣誉勋章’是我们今年双节收到的最为珍贵最有意义的礼物，它代表着联合国和联非达团对中国维和官兵的褒奖与肯定，更凝结着全体官兵及家属400多个日夜的辛苦与付出。带着这份沉甸甸的收获，我们将继续不负重托、不辱使命，坚决完成好后续的各项维和任务！“

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