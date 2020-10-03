澳门黄金周长假人气回升 节日活动丰富气氛浓厚

人民网澳门10月2日电（记者毛磊）醒狮起舞，丝竹和鸣，喜迎国庆，共度中秋。随着国庆中秋黄金周的到来，澳门游客人气有所回升，旅游业开始复苏，看烟花、赏花灯、听音乐、品美食，小城洋溢着浓厚的节日气氛。

黄金周长假人气有所回升

10月2日上午，经珠海拱北过关访澳客流稍有回升，口岸广场及风雨廊间形成络绎人流。

根据澳门警方统计，截至10月1日下午5时，澳门各口岸总出入境约11.3万人次，其中入境约5.4万人次，出境约5.9万人次。

当中澳门关闸口岸出入境约9.9万人次。而港珠澳大桥澳门口岸、横琴新口岸作为团客指定出入境口岸，分别约4400人次、6900人次的出入境数据。

在澳门议事亭前地、大三巴一带，虽未如往年般摩肩擦踵、人潮涌动，但明显人气有所回升。不论怎样，对于澳门来讲，这个国庆假期将是旅游业复苏的良好开始。

来自广州的旅客表示，过了中秋节后首站就是来澳门，原因是在网上得知澳门很多店铺都有折扣，酒店也不算贵，加上最近澳门元汇率相对较低，所以这次主要来澳门购物和品尝地道小食，预计逗留两至三天，花费5000元左右。

来自湖南的旅客称，国内景点的游客十分多，澳门的人流相对较少，十分舒服，不会有人逼人的感觉，适合旅游。他坦言以往曾多次来澳，这次是最舒适的一次。

来自珠海的旅客王小姐表示，疫情后第一次来澳，目前内地和澳门的疫情控制得相当好，既然政府有信心“开关”，肯定是在疫情可防可控的情况下决定。从珠海湾仔码头入境澳门，整个管控非常严格，令人相对安心，且无论旅客或本地人都一直带着口罩，不太担心疫情危险。虽留意到最近澳门酒店住宿比过去便宜，但来回过关并没有想象中麻烦，故未有在澳过夜的打算。

位于澳门议事亭前地的商铺负责人霍小姐表示，对比疫情期间，近期店铺生意只增10%左右。“十·一”首天旅客量相对冷清，对黄金周档期生意期望不大，料仅增20%至30%生意。疫情下生意一落千丈，曾有内地客人反映，来澳门要有自由行签注、核检及转健康码等，手续繁复，因而却步。店铺位处旅游区中心，经营长期依赖旅客，若黄金周客量未有反弹，忧未来生意难上加难。目前通过推出各式套餐优惠及堂食折扣，希望可有效吸客。

位于大三巴的手信店陈先生认为，虽然国庆是内地长假期，但撞上中秋节一定有影响。过去每逢中秋节期间，旅客量明显减少，因大部分人选择在家过节，只能寄望未来数天生意有起色。疫情间靠街坊生意维持，买一送一优惠日前才告一段落。现阶段旅客量未如理想，只能“慢慢来”。

澳门特区政府行政长官贺一诚10月1日出席国庆酒会后接受记者访问时表示，预料“十?一”国庆黄金周访澳旅客量增幅不高，旅客量要恢复至去年或前年同期的水平还会有一段时间，他预期黄金周每日旅客量可超过2万人，旅客数字与去年相比仍然偏低。

他解释，现时澳门有部份防疫措施与内地城市存差异，例如属低风险地区的内地城市，其人员往来不需作核酸检测，但来澳就需要出示核酸检测阴性结果证明，加上现时内地赴澳自由行签注还未恢复电子申请，也会影响内地旅客来澳计划。此外，有别于往年的黄金周，今年黄金周国庆节适逢中秋佳节，按内地居民在家团圆的习惯，也会推延出外旅行的计划。

就记者问及何时可进一步放宽本澳的入境防疫限制，贺一诚表示，特区政府会一直与国家卫生健康委员会进行研究，如有相关科学依据，不排除会逐步放宽限制。

表白祖国，澳门献上一场烟花秀

今年的国庆节亦为中秋佳节，璀璨的烟花于夜空绽放，与观众欢度节庆。由澳门特别行政区政府旅游局与珠海市横琴新区管理委员会合办的“月满琴澳国庆烟花表演”于10月1日晚在澳门旅游塔南侧海面上演，庆贺中华人民共和国成立71周年。

“月满琴澳国庆烟花表演”为时约20分钟，分三个章节进行：第一章节“相约濠江”为时约6分钟，以较柔和中低空的烟花揭开序幕；第二章节“情动澳门”带来约8分钟的大型柔和旋律烟花；最终章节“澳韵琴声”献上约6分钟的大型澎湃旋律烟花，以3D立体数字字型“2020”和“71”，以及多个笑脸形状的烟花，与市民及旅客一同庆贺中华人民共和国成立71周年。

本次烟花表演的设计按照上述三个篇章及由珠海市横琴新区管理委员会负责录制的音乐节奏作出编排，部份歌曲更取自横琴原创音乐专辑《爱在琴澳》。

每年的澳门国际烟花比赛汇演均包含一场国庆节烟花汇演表演，但受新冠肺炎疫情而实施的出入境限制影响，旅游局取消了今年的澳门国际烟花比赛汇演。

不过好在国庆烟花表演仍然照常进行，给疫情下不平凡的生活增添了色彩。带着一家人来看烟花的陈太太说，过节虽未能离澳，然而澳门旅游局也准备光影节及烟花等活动，她认为这不失为假日好去处，中秋节有家人相伴便很满足。

“第五届澳门国际花灯节”开幕

除了烟花表演外，10月1日澳门节日气氛浓郁。晚饭后，皎洁明月高挂，不少居民及旅客外出赏月，到议事亭前地一带观赏中秋灯饰。

更有小朋友“盛装”身穿“嫦娥”服饰在现场拍照；有居民及旅客驻足欣赏乐队表演，亦有居民购买小食、饮品，一边品尝一边赏月、赏灯饰，好不开心。

第五届国际花灯节开幕，超过20件以“明天更好”及“欢聚在一起”为题的大型发光灯笼雕塑装置，在壹号广场及永利澳门对出海滨长廊亮相，为中秋佳节增添欢乐气氛。

澳门市政署今年于议事亭前地特设的大型灯光隧道成为花灯节一大亮点，夜幕降临时，金色灯带发出璀璨的光芒，彷佛金色的锦鲤跃于水波之上。

今年国庆节适逢中秋正日，澳门市政署故在各主要街道、广场、公园、圆形地灯饰设计上亦加入国庆的主题元素，让灯饰更多元化，更具节日气氛，与市民欢度中秋佳节及共贺国庆。

为了配合澳门特区政府收紧开支，今年国庆中秋灯饰在地点及规模上均有所缩减， 灯饰分布在澳门52个地点，分别为澳门区34个、路凼区18个，包括议事亭前地、大三巴前地、妈阁庙前地、塔石广场、三盏灯圆形地、友谊广场、关闸广场、新马路、南湾大马路、筷子基区沙梨头北街、孙逸仙公园、宋玉生公园、白鸽巢公园、中央公园、花城公园、黑沙公园、石排湾郊野公园，以及部分圆形地、休憩区和其他公园等。

灯饰布置充满中秋节日气氛，除了大型座地灯饰、小型兔子灯饰、传统造型宫灯外，市政署今年亦于议事亭前地设置一条夺目的大型灯光隧道。为了配合国庆，市政署也在部分圆形地安装红色旗帜，让小城充满浓厚的节日氛围。

濠江呈献一系列音乐盛宴

为庆祝中华人民共和国成立71周年及中秋佳节，澳门特区政府文化局举办一系列文艺活动，由广州歌舞剧院担演的“庆祝中华人民共和国成立71周年及濠江月明夜文艺晚会——大型民族舞剧《醒?狮》”，10月1日晚上在澳门文化中心综合剧院隆重上演。

为了向公众推广舞狮技艺，最近几天澳门罗梁体育总会已在南湾?雅文湖畔以及佑汉街巿公园带来各种狮艺示范，民众反应热烈；在澳门文化中心还设有《醒?狮》亲子手作工作坊，由“黎家狮”传人教授学员亲手制作小狮头，推广狮头制作的传统民间手艺。而9月26日下午在妈阁庙前地及9月27日下午在北帝庙前地则会由广州歌舞剧院为澳门市民带来《醒?狮》节录演出，介绍创作理念。

与此同时，澳门特区政府文化局在多个世遗景点，设有多项丰富多元的活动，让巿民及游客在文化氛围之中欢度佳节，10月1至4日在卢家大屋将举办音乐表演与市民及游客共迎中秋及国庆，其中10月1日由澳门中乐团联乘演出重奏作品，呈献一系列音乐盛宴；为积极推动澳门青少年认识世界遗产的工作，“世界遗产青少年教育基地” 郑家大屋，10月2及3日设有世遗青少年教育基地节日活动，参加者可聆听故事，参与寻宝游戏。

今年澳门国际音乐节以“致特别的一年”为主题，10月4日晚将举行澳门中乐团新乐季开幕之作《中乐100年》音乐会，邀请中国琵琶皇后章红艳及当代杰出古筝演奏家罗晶，分别演绎着名的琵琶作品《春江花月夜》及古筝名曲《渔舟唱晚》。

在澳门品尝美食是种怎样的体验？

第11届澳门国际美食节适逢国庆与中秋双节同庆，所以特别以“庆佳节 振经济 再起航”为主题，旨在为澳门中小企特别是餐饮、零售等行业提供广阔的营商平台与环境的同时，期望透过全方位的宣传活动吸引更多旅客前来参与活动，实现提振经济、再次起航。

9月25日至10月4日在澳门渔人码头励骏大道开幕的本届美食节以“美食”及“文化”为两大特色元素，配以餐饮、零售、展览、旅游观光等多元特色项目，环球美食荟萃、尽显多元文化、活动缤纷精彩，是一年当中最值得期待的文化与美食盛宴。

今年参展商户的报名情况十分踊跃，共设101个摊位，其中首次参展的商户占40%，展出食品丰富多元、优惠不断。

美食除了强调食材与料理的全球性，更注重融入各地文化，并将食艺文化结合到各地特色料理之中，呈现包罗万象、多元并蓄的独特美食文化风格。

美食节现场，每天下午5点后将陆续推出超过1000份的10元超值美食，为市民及旅客带来更加丰富、新鲜的美食体验之外，更冀望展现澳门独有的多元饮食文化，藉此促进澳门世界旅游休闲中心建设。

为更好地打造缤纷欢乐的嘉年华氛围，今届美食节在场地、展位及整体装饰均设有不同的特色打卡位供市民及旅客拍照观赏；如主入口巨型的国庆中秋装置、炫彩的音乐小屋、浪漫的心型装置以及食货剧场等，让现场民众一饱眼福，在打卡、拍照分享之余，又能达到宣传推广、刺激消费之目的。

为吸引更多家庭消费者到场，国际文化美食节将设立两大表演舞台，每日晚上由7时至10时不间断推出各式表演及巡演。同时，场内特设游戏区及舞台游戏，既可满足一家大小的娱乐需求，又能提升现场民众近距离的互动乐趣。

(责编：高歌、杨牧)