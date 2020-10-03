加纳主流媒体发行中国国庆71周年专刊

人民网阿布贾10月2日电（姜宣、沙龙） 在中华人民共和国71周年华诞来临之际，加纳最大报纸《每日写真报》发行中国国庆专刊，刊登加纳副总统巴武米亚、加纳驻华大使博阿滕、加中友协主席科乔大使的贺词、驻加纳使馆临时代办朱憬的署名文章以及中加各界人士的贺词，并配发中国抗击新冠肺炎疫情、中加各领域务实合作、中加联合抗疫成就图片展。专刊推出后，引发加纳社会各界广泛关注，民众纷纷为中国点赞，祝福两国友谊地久天长。

巴武米亚代表阿库福—阿多总统、加纳政府和人民热烈庆祝中华人民共和国成立71周年，衷心祝愿友好的中国繁荣昌盛，人民幸福安康。巴感谢中国政府多年来对加纳经济社会发展的巨大支持，特别是在疫情期间克服自身困难为加纳提供的大力帮助，愿进一步深化与中国在经贸、投资、技术转让、人文等领域务实合作，加强在国际事务中协调，不断造福两国人民。

朱憬临时代办代表中国驻加纳使馆向各位同胞致以节日祝福和美好祝愿！介绍了年初以来中国抗击疫情取得的伟大成就、中国与加纳和非洲团结抗疫成果，表示中方愿同非方携手努力，共同维护多边主义，统筹推进疫情防控和经贸合作，构建更加紧密的中非命运共同体。

中国抗疫成就图片展分为及时共享信息、采取果断有力举措、打响抗疫全民战争、“人民至上、生命至上”以及国际合作等五个部分，通过一张张宝贵、生动的图片展现了抗击疫情的中国速度、中国力量和中国担当。面对突如其来的疫情，中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度，第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息。秉持“人民至上，生命至上”理念，打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。中国倡导共同构建人类卫生健康共同体，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能为国际社会提供援助，公开承诺新冠疫苗研发成功后将作为全球公共产品，为全球抗疫贡献智慧和力量。

过去一年来，两国政治互信不断深化，各领域务实合作成果丰硕，两国关系处于历史最好时期。中国已成为加纳最大贸易伙伴和投资来源国。

在中国疫情防控严峻时刻，阿库福-阿多总统率先向习近平主席致慰问信，巴武米亚发起“万人签名”活动支持中国抗疫。加纳暴发疫情以来，中方率先通过包机向加纳等18个非洲国家捐赠抗疫物资，中国社会各界积极向加纳捐款捐物，中加双方卫生官员和专家多次交流和分享疫情防控策略等。

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