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中国驻墨西哥大使馆举行庆祝新中国成立71周年线上招待会

2020年10月01日10:40  来源：人民网-国际频道
 
中国驻墨西哥大使馆举行庆祝新中国成立71周年线上招待会
中国驻墨西哥大使馆举行庆祝新中国成立71周年线上招待会

人民网墨西哥城9月30日电（记者刘旭霞）中国驻墨西哥大使馆30日举行庆祝中华人民共和国成立71周年线上招待会。墨西哥参议长拉米雷斯录制视频祝贺。墨旅游部长托鲁科、特拉斯卡拉州州长梅纳、外交部北美事务副外长塞亚德、多边和人权事务副外长德尔加多、经济部副部长德拉莫拉、农业和农村发展部副部长加西亚、内政部副部长萨拉萨尔、参议院亚太非外委会主席皮内多、参议院农牧业和农村发展委员会主席纳罗、众议院墨中议会友好小组主席比利亚、众议院科技创新委员会主席索利斯、海军部办公厅主任帕迪利亚中将、海军部参谋长奥罗斯科中将、外交部亚太司司长弗朗哥等墨政府、议会、政党和军方领导，墨企业代表及各界友人，外国驻墨使节，中国驻墨新闻机构、中资企业、华侨华人、留学生受邀代表，墨《改革报》、《宇宙报》、《千年报》、《经济学家报》、《至上报》、《每日报》、特莱维萨电视台、阿兹特克电视台等多家媒体代表近850人出席。

中国驻墨西哥大使祝青桥在致辞中积极评价中墨关系，表示面对新冠肺炎疫情，双方积极落实习近平主席与洛佩斯总统通话共识，大力开展抗疫合作，展现出患难真情和兄弟情谊。双方克服疫情影响，推动政治、经贸、人文、多边等领域交流合作取得丰硕成果，中墨关系的发展前景更加广阔。

祝青桥大使介绍了中国共产党带领全国人民抗击疫情、恢复经济的有关情况以及中国为全球抗疫合作做出的积极贡献，表示在百年变局和世纪灾疫相互叠加的背景下，中国将坚定不移走和平发展、开放发展、合作发展之路，坚决维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以规则为基础的多边主义，同世界各国一道坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。中国将通过逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚定不移深化改革扩大开放，持续推进高质量共建“一带一路”，深化同世界各国的互利互惠合作，为推动世界经济复苏和促进全球化健康发展做出更大贡献。

出席线上招待会的墨各界人士热烈祝贺新中国成立71周年，盛赞中国在经济建设、脱贫致富、科技创新等方面取得的巨大成就和在维护国际秩序、参与全球治理、推动多边合作上发挥的重要作用，积极评价中国共产党在抗疫斗争中展现出来的非凡领导力，高度赞赏中国为全球公共卫生事业做出的重要贡献。来宾们积极评价近年来中墨关系发展成就，感谢中方在抗疫物资援助和采购、防控经验交流、疫苗研发等方面给予墨方的宝贵支持，强调抗疫合作进一步夯实了中墨友谊，墨方愿以此为契机，同中方一道深化各领域交流合作，推动两国全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。华人华侨、中资企业代表们、留学生纷纷祝福祖国日益繁荣昌盛，表示将努力工作和学习，为推动中墨关系发展添砖加瓦，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

线上招待会还播放了《中国抗疫志》、《中国2020——人民至上》、《2019-2020中墨关系回顾》、《中秋节》、《创新中国》等视频短片及纪录片。

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(责编：崔越、杨牧)
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