“留日学子庆国庆迎中秋线上文艺晚会”举办

人民网东京9月30日电（记者刘军国）9月30日晚，全日本中国留学生学友会成功举办“留日学子庆国庆迎中秋线上文艺晚会”，热烈庆祝新中国成立71周年和传统中秋佳节。中国驻日本大使孔铉佑向晚会发来贺信，中国驻日本大使馆公参胡志平在开幕式上代为宣读，在日留学生及国内亲朋4.7万余人通过直播平台观看了晚会。

孔铉佑在贺信中向广大留日学子致以节日的亲切问候和美好祝福。他指出，新冠肺炎疫情给各国带来巨大的困难，中国人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，仅用三个多月的时间就取得了抗疫斗争的重大战略成果，并率先恢复经济增长，为全球抗疫斗争和经济复苏提供巨大的帮助和强劲的动力。孔铉佑说，面对疫情威胁，留日学子表现得非常坚韧顽强，变得更加成熟。无论是前期千方百计支援国内抗疫，还是后来坚持疫情下的留学生活，同学们都以不同凡响的行动力，展现出新时代中国留学生爱国爱家的担当精神、沉着应对的良好素质和不畏困难刻苦学习的坚定意志。他叮嘱大家疫情尚未结束，防疫不能松懈。他强调，当前，世界百年未有之大变局正在快速演进，无论国际形势如何复杂多变，中国人民都将沿着既定的实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。希望广大留日学子继续发扬优良传统，按照习近平总书记的要求，只争朝夕，不负韶华，坚定理想信念，站稳人民立场，练就过硬本领，投身强国伟业。

全日本中国留学生学友会夏杨会长在致辞中代表12万在日留学生为新中国71周年华诞和传统中秋佳节送上祝福。他表示，作为新时代留日学子，将谨记习总书记嘱托，不辜负祖国和人民的期望。疫情下学友会将更好地为留日同学服务，团结大家坚定报国初心，刻苦学习，努力钻研，完成学业，争取早日参与到中华民族伟大复兴和祖国的现代化建设事业中去。

整台晚会分为“歌舞青春”“我们的留学生活”“祖国万岁”三个篇章。留学生们通过歌舞、视频播放、视频连线等形式，歌颂青春岁月，分享疫情下的留学生活，传递国内亲人的叮咛，表达新时代留日学子对祖国的无比热爱和对美好未来的无限憧憬。各校学友会会长们合唱的《我和我的祖国》，把晚会推向了高潮，在线的观众也挥动起手中的五星红旗，表达了对祖国母亲真挚的祝福。

两个小时的演出高潮不断，激发了留日学子的爱国热情。留日学子纷纷表示，线上的晚会增加了疫情特殊时期的节日气氛，为祖国在防控疫情中取得的成果感到自豪，对祖国日益美好的明天充满信心和期待。祝愿祖国繁荣昌盛！（完）

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