雅万高铁DK655特大桥线下主体工程完工

航拍雅万高铁DK655特大桥线下主体工程

人民网雅加达9月30日电（记者张杰 徐伟）30日，随着最后一方混凝土顺利入仓，雅万高铁DK655特大桥（40+64+40）m刚构连续梁成功实现合龙，全桥下部结构主体工程87个墩台和1联连续梁全部完成，工程施工进入由下部结构到上部结构箱梁架设工序转换的关键阶段。

雅万高铁DK655特大桥位于印度尼西亚爪哇省普瓦加达县，全长2819米，由中国电建集团水电七局负责施工。桥址全部位于淤泥质稻田中，地质条件差，施工难度较大，跨越的芝塔龙河为全线流量最大、河床最宽的河流。

项目自施工伊始，始终坚持“样板引路、试验先行”的建设理念，以生产工厂化、作业机械化、施工专业化、管理信息化“四化”为支撑手段，强化施工全过程管控，积极打造精品工程。先后引进钢筋笼滚焊机、桩基混凝土桩顶高程控制仪、液压破桩机、预应力自动张拉等各类国内创新工艺工法和小型机具，有效提高施工效率。项目部聘请200余名印尼当地现场管理人员，组织300余次作业技能培训和技能竞赛，大幅度提升当地工人的技能水平，保证施工质量，实现高铁建设相关技术、知识的转移。

DK655特大桥有11个桥墩位于芝塔龙河水中，在水中墩施工过程中，中方参建企业创新运用了深水土质河道水中基础锁扣式管桩围堰设计及施工技术，取得了良好的技术经济效果。

疫情期间，项目部实行“网格化”分区和集中封闭管理，在各工点设置防疫专员，实行进出工点消杀登记制度，在确保防疫安全的前提下，安全有序推进工程施工。DK655特大桥线下完工，为后续的架梁、铺轨等奠定了坚实基础。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，设计时速350km/h，线路全长142.3km，从雅加达至万隆的时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟左右，可以有效促进当地经济和方便民众出行。

(责编：苏缨翔、燕勐)