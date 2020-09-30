2020“天涯共此时——中秋节”线上文化周活动在韩国启动

人民网首尔9月30日电 （记者马菲）2020“天涯共此时——中秋节”线上文化周活动28日在中国驻首尔旅游办事处官方网站及社交媒体正式启动。此次活动由文化和旅游部国际交流与合作局主办，中国驻首尔旅游办事处和中外文化交流中心承办，旨在引领韩国民众和华侨华人跨越时空欣赏中国美丽景色，体验中秋美好风情。

此次活动推出文化和旅游两大板块内容，形式上凸显“数字化”特点，通过虚拟展览、交互体验、短视频等多种方式，向韩国民众全方位介绍中国传统节日风俗和丰富的旅游资源，传递 “月圆与共、健康同在”的美好理念。

在文化板块中，《Sharing the Moment》中秋主题宣传片以手绘动画的形式，生动形象地讲述了中秋的起源、传说、习俗文化，充分展现出中国优秀传统文化的价值及延续至今的当代意义。中秋主题展览则通过线上虚拟方式，让韩国民众通过手机便“邂逅中秋”，了解中秋的由来；“玩转中秋”，知道中国各地赏月习俗；“学在中秋”，通过诗词来欣赏了解中秋文化。

在旅游推介方面，“月满四川”带领观众走进杜甫、李白等历史文化名人故里，深度了解四川深厚的历史文化底蕴、中秋时令美食和国宝大熊猫；“亲情临沂”重点介绍了当地独特山水奇观及沂蒙红色文化旅游故事；“相约青岛”多角度展示了青岛中秋丰富多彩的最美赏月打卡地；“山水桂林”以绝美清秀的山水风光震撼着韩国民众的心灵。

本次活动还特别设有网络互动环节，让韩国民众“在观赏中了解中国，在互动中体验中国”。其中，“中国味道-中秋主题美食工作坊”版块受到热烈追捧。韩国网民通过视频线上学习、了解中国菜及中秋佳节美食，线下制作、品尝中国美味佳肴，进一步提升了对中华美食的喜爱程度。此外，活动还精心策划了“线上有奖竞猜活动”，韩国网民们可以一边观赏中秋系列图片和视频，一边参与线上有奖竞猜，极大提升了活动的趣味性和吸引力。

活动一经推出便受到韩国社会各界的关注与好评。韩国首尔观光荣誉市长梁武承观看后表示：“中秋节也是韩国重要的传统节日之一，两国中秋习俗虽然有所不同，但人们对于中秋期盼团圆和睦、追求美好生活的心愿是一致的。此次活动一定会进一步促进中韩文化和旅游交流。”

中国驻首尔旅游办事处主任戴世双表示：“后疫情时代如何做好中韩文化和旅游交流是办事处持续探索的一项重要课题。希望通过此次活动能让更多的韩国朋友了解和关注中国文化和旅游资源，进一步提升中国旅游目的地的国际影响力和好感度，在促进文明互鉴、民心相通的同时，为疫情后入境游快速恢复和发展预热”。

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