中国驻朝鲜大使馆向中朝友谊塔敬献花篮

全体人员面向友谊塔整齐肃立，现场奏唱国歌。人民网记者 莽九晨 摄

人民网平壤9月30日电 （记者莽九晨）9月30日，在中国烈士纪念日之际，中国驻朝鲜大使李进军率使馆全体外交官代表祖国人民向平壤中朝友谊塔敬献花篮，向中国人民志愿军烈士表达深切缅怀与无限追思。

上午9时，献花活动正式开始，全体人员面向友谊塔整齐肃立，现场奏唱国歌。伴随着深情动人的献花曲，使馆外交官将花篮抬至塔基平台处。李进军缓步走上台阶，趋前整理花篮缎带。红色缎带上题写着“中国人民志愿军烈士永垂不朽”字样。全体人员鞠躬默哀，向志愿军先烈们致以最崇高的敬意。

2020年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年。上世纪50年代以来，为了永远铭记志愿军先烈不朽功勋，世代传承鲜血凝成的中朝友谊，中朝两国政府在朝鲜境内兴建并修缮了包括友谊塔在内的大量志愿军烈士纪念设施和陵园，遍布平壤、安州、开城、桧仓、长津、云山等地。许多朝鲜百姓自愿参与到志愿军烈士陵园的修建工作中，并自发为志愿军先烈守墓。

为确保为国捐躯的烈士切实获得应有的尊崇，中国退役军人事务部、中国驻朝鲜大使馆、中国驻朝鲜志愿军烈士褒扬代表处等各单位持续关心并不断努力做好在朝志愿军烈士陵园和纪念设施的保护、修缮与管理工作。中国驻朝鲜大使馆外交官每年都会在朝各地的中国人民志愿军烈士陵园举行祭扫活动。

(责编：艾雯、燕勐)