月满美人鱼的故乡 中秋文化绽放魅力

哥本哈根文化中心中秋活动现场

人民网哥本哈根9月30日电 中秋节是中华民族重要的传统节日之一，承载着人们向往团圆和睦的美好情感。近几年，越来越多的国外民众也开始对这个节日表现出浓厚兴趣，海外中国文化中心每年举办的品牌项目“天涯共此时—中秋节”文化周活动已成为驻在国民众了解中国传统节日文化的一个窗口，从中体验的是“同一轮明月下，我们同呼吸，人类共命运，但愿人长久，千里共婵娟”的美好情怀。

受新冠肺炎疫情影响，哥本哈本中国文化中心今年的中秋节文化周活动主要以线上形式、采用数字化手段为主，主要内容为:在9月28日—10月5日期间，在中心网站和Facebook、Youtube、Instigram、Tiktok等自媒体上播出由文化和旅游部国际交流与合作局统一支持下制作的“艺绽东方”“天涯共此时——中秋赏乐”“天涯共此时——高山流水·万里明月”“同一轮明月”等六场直播音乐会，以及“中国味道——中秋主题美食工作坊”、“月满中秋”线上微课堂、“云游世界过中秋”、“月满四川”等精彩纷呈的活动。另外，中心还在新改造的大楼内举办了线上线下结合、内容精彩纷呈、民众参与互动的中丹青年中秋联欢活动，大家一起分享节日快乐，除却疫情造成的心头阴霾，广受好评。

联欢活动上，中央音乐学院派到丹麦皇家音乐学院的志愿老师徐子零和她的一名丹麦学生用二胡和扬琴培配乐，倾情演奏了《赛马》、《但愿人长久》、《美丽的神话》和《凉凉》等曲目，独居中国特色的旋律优美动听，展示出了中国民族乐器的独特魅力，用音乐呼唤美好与团圆，传递勇气与希望，引起大家强烈的共鸣。

丹麦Niels Steensens 高中学生在中文老师吴晓菊的带领下，为大家用歌舞演绎了中国流行歌手周杰伦的代表作《菊花台》，师生们边唱边跳，中文歌词的吐字又稚嫩又纯正，热情的表演博得了经久不息的掌声。学生们还用中文朗读了中秋贺词，表达对友好地中国人民的节日祝福。

丹麦双胞胎兄弟Malthe （麦迪）和Oliver （澳里）两位小朋友为大家表演了魔术和中国传统杂技“抖空竹”，其谐趣的表演一开场就萌化了观众的心，博得一片叫好声。

由特级厨师李忠良在中心“中华美食在丹麦”项目下在活动现场教授了中国月饼制作，中丹学生积极参与，对自己亲手制作的中国传统节日食品美味交口称赞。

活动现场还举办了以中秋文化为主题的茶艺表演、书法演练、剪纸、中国书画展览等活动，多角度介绍中秋节的文化内涵、历史传承、当代生活方式、文化艺术等内容，并结合当前国际抗击新冠肺炎疫情的背景，全面阐释全人类在同一轮明月下，世界人民和谐共处、期盼人类健康幸福的美好愿景。

目前，欧洲国家的新冠肺炎疫情趋于严重，已经和正在改变着人们的生活习惯和行为方式。在实体文化和旅游活动受到冲击的情况下，哥本哈根中国文化中心积极利用中国传统节日文化体现出的“健康、和谐、团圆”等文化内涵，运用数字资源和新媒体平台丰富受疫情影响的当地民众的文化生活，更好地了解中国文化，这对帮助他们了解中国倡导的“人类命运共同体”理念、呼吁各国团结抗疫发挥了较好的作用，受到驻在国和其他国家民众的欢迎。（张力）

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