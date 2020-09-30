卢旺达驻华大使：卢中电商合作前景广阔

卢旺达大使直播带货

人民网北京9月30日电（刘以爽 孙晨晨 实习生李璐凝）随着直播带货越来越火爆，卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥也成了一名“直播带货达人”。2020年以来，基莫尼奥已经上了五次直播，推介卢旺达咖啡、辣椒等土特产和旅游产品，欢迎中国游客前往卢旺达旅游。

“直播带货真是迷人的体验”

“直播带货真是一种迷人的体验，现场气氛令人兴奋。”詹姆斯·基莫尼奥饶有兴致地介绍说，“网络直播就像在家门口卖货，通过5次直播，卢旺达的咖啡、辣椒等农产品让越来越多的中国消费者不再陌生。”

“数字可以说明一切：3000包咖啡，一秒之内一抢而空。”谈到带货的效果，基莫尼奥深有感触。

他表示，“直播带货对我来说是个全新概念，产品和消费者之间建立直接联系，使我能够代表农民销售产品，这对传统商业模式来说可谓一种颠覆——一种积极意义的颠覆。”

基莫尼奥希望今后有更多机会与中国各级机构和民营企业合作，加大宣传推广卢旺达产品的力度，提高在中国市场知名度。

“看好中卢电商合作”

新冠疫情期间，人员流动受限，卢旺达商品遇到出口难，但电商平台让这个难题在一定程度上得到缓解。基莫尼奥注意到，中国在疫情期间不仅采取了有效的防控措施，而且大力发展电商平台。“尽管目前全球经济遭到疫情重创，但中国经济已经恢复正增长，其成功的经验值得卢旺达学习借鉴。”

基莫尼奥表示，中国改革开放40多年来，经济发生巨大进步，“‘科学技术是第一生产力’，卢旺达希望向中国取经，通过科技推动经济发展”。

2018年习近平主席访问卢旺达期间，中卢两国签署了关于电子商务合作的谅解备忘录。同年，卢旺达政府在首都基加利宣布与阿里巴巴共同建设非洲首个eWTP（世界电子贸易平台）项目，成为第一个与中方共同建设eWTP的非洲国家。

“对于卢旺达来说，加入eWTP具有重要意义。”他表示，卢旺达希望加快发展移动技术，成为数字经济生态系统的一员。两年来，卢旺达借助eWTP平台大力发展出口，“仅咖啡出口一项就增长了40%”，希望通过电子商务平台进一步推动卢旺达的出口贸易。

“在杭州建立首个非洲跨境电商本科班”

2019年9月，由阿里巴巴商学院与卢旺达高等教育委员会合办的阿里巴巴商学院首个非洲跨境电商本科班在杭州开班，首批22名学员全都来自卢旺达。今后这个项目还会招收更多来自卢旺达的学员。

基莫尼奥大使在去年11月曾访问杭州师范大学，参观走访了阿里巴巴商学院和国际教育学院，并与卢旺达跨境电商班学生座谈。

“这些从没出过远门的年轻人刚到杭州的时候有很多不适应，周围环境、文化和生活习惯都发生了巨大改变。学员们告诉我，学校为了帮助他们尽快适应环境，提供了很多便利措施。现在他们已经完全适应中国的生活，像在自己家里一样舒服自在。当然他们还面临一个重大挑战，那就是中文学习。我相信过不了多久，他们就会流利自如地使用中文。”

基莫尼奥强调，卢旺达希望能够培养足够多的人才，带动卢旺达当地数字经济的发展。“目前在卢旺达有一些科技创业公司借鉴了中国发展的经验，希望成为数字经济发展的一部分”。

“期待中国企业赴卢投资”

世界银行《2019年营商环境报告》显示，卢旺达在全球190个经济体中排第29位，在非洲排名第二，营商环境连续8年位于非洲前列。基莫尼奥表示，在卢旺达创立一家公司只需6个小时，很多手续可在线上完成。随着中卢两国贸易往来不断加强，卢旺达希望看到更多中国企业前来投资兴业，“我们修建了很多工业园，期待中国企业在能源、基础设施、医疗和制造业等领域投资。”

基莫尼奥说：“中国农业走上了现代化的发展道路，帮助很多农民脱离了贫困。目前70%的卢旺达人民还依靠农业经济生存，我们非常期待民营资本在农业领域开展投资。”此外，卢旺达的服务、旅游等第三产业也热烈欢迎更多中国企业投资。

(责编：苏缨翔、燕勐)