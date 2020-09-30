2020“文化中国·水立方杯“海外华人和港澳青少年中文歌曲大赛圆满落幕

人民网北京9月30日电（苏缨翔）2020“文化中国·水立方杯”海外华人和港澳青少年中文歌曲大赛经过70天的全球“云连线”，于9月29日在水立方圆满落幕。中央统战部副部长、国务院侨办主任许又声，中央统战部副部长谭天星，北京市委常委、统战部部长齐静，北京市人大常委会副主任、致公党北京市委主委闫傲霜，北京市委副秘书长唐海龙等领导同志出席活动。

颁奖晚会上，北京市委常委、统战部部长齐静致辞表示，“以大赛举办十周年为契机，把“水立方杯”这个以侨为桥，以歌传情的舞台做强做优，是我们新的使命。”

“水立方杯”自2011年创办以来，已连续举办十年，今年在全球共同抗击新冠肺炎疫情的特殊背景下，大赛以“相约十年·心在一起”为主题，活动由线下转为线上举办，依托互联网优势，吸引了来自33个国家、50个海外赛区和港澳赛区的近3000名选手报名参赛。

此次大赛通过海内外直播连线的方式举行，比赛采用网络与现场评判的方式进行，最终196名选手脱颖而出晋级北京总决赛。晚会现场公布了三名金奖、六名银奖和九名铜奖，其中，来自英国的段贞珍，来自美国的石睿琦和来自中国澳门的冯颀惠分别斩获2020“水立方杯”海外赛区成人组、海外赛区青少组、港澳赛区青少组金奖。

本次颁奖联欢晚会采用现场演出与视频连线相结合的方式，汇集了来自33个国家和港澳地区的近40名歌手，大赛优胜选手与国内知名歌手平安、师鹏、王莉、王晰、凤凰传奇组合等联袂演出，为海外侨胞和港澳同胞献上了一台精彩的视听盛宴。

据悉，大赛由北京市人民政府侨务办公室、北京市人民政府新闻办公室、北京国有资产经营有限责任公司、北京歌华传媒集团有限责任公司主办。

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