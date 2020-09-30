中企承建的尼日利亚中线铁路正式开通运营

交通部部长阿玛埃奇致辞

人民网阿布贾9月29日电（记者姜宣）29日，由中国土木工程集团（中土集团）尼日利亚公司承建的尼中线铁路正式开通运营，尼日利亚总统布哈里通过视频参加开通仪式，尼交通部部长阿玛埃奇、信息文化部部长穆罕默德、科技部部长奥诺、埃多州州长奥巴基、三角洲州州长奥科瓦、尼铁路公司总经理奥基里亚，中土集团尼日利亚公司执行董事、总经理姜义高及地方传统领袖与社区代表数百人参加了活动。

布哈里表示，中线铁路连接了科吉、埃多、三角洲三个州，是尼日利亚东部交通大动脉，是尼日利亚经济发展的重要一环，将极大地促进贸易和商业发展，增加就业，为尼日利亚人民带来更加美好的生活。

阿玛埃奇表示，中线铁路33年前就开始建设，但受各方面因素影响一直未能完成。值得庆贺的是，在2017年底中土集团接手该铁路修复改造工程后，得以于今天顺利开通运营。

姜义高表示，很高兴中土集团有机会参与尼日利亚铁路改革。铁路作为重要基础设施，对尼日利亚经济发展和社会融合具有重大战略意义，中土集团将不遗余力地配合尼日利亚政府推动铁路网建设。

奥基里亚对中土集团尼日利亚公司全力推动项目建设表示感谢。他说，“中国企业在疫情期间仍在持续努力工作，才使我们有了今天的开通运营，这对尼日利亚经济复苏将起到积极作用”。

中线铁路线路全长322公里，为标准轨，是尼日利亚铁路规划的“三纵五横”铁路网的重要组成部分。据预测，中线铁路线开始运营后，有望实现年载客量近100万、年载货量约350万吨，将进一步带动沿线城镇工业化和经济发展，为当地提供大量就业岗位，极大地方便了当地居民出行。未来还将与中土集团在建的尼日利亚现代化铁路和计划建设的沿海铁路连接成网，连接首都阿布贾与瓦利港，打通了首都及中部地区的出海通道。

不仅受到今年新冠肺炎疫情影响，在建设过程中，还面对着项目点多线长、工点分散，雨季长、工期紧，以及社会治安差、安全形势严峻等挑战，中土集团尼日利亚公司科学组织，精心策划，合理安排施工，于5月29日顺利通过竣工验收，获得了尼方高度评价。

“今年10月1日既是新中国成立71周年，也恰逢尼日利亚独立60周年，我公司能够克服疫情干扰，赶在重大节日之前保证正式开通运营，也是为尼日利亚政府和人民献上了一份来自中方的礼物。”姜义高说。

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