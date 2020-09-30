布鲁塞尔中国文化中心庆中秋迎国庆

人民网布鲁塞尔9月29日电（记者任彦）布鲁塞尔中国文化中心与上海芭蕾舞团29日共同举办庆中秋、迎国庆暨中心成立五周年庆典，现代芭蕾舞《绽放》线上专场吸引了中欧观众的目光。

据上海芭蕾舞团团长辛丽丽介绍，现代芭蕾《绽放》集结了上海芭蕾舞团两位青年编导吴虎生和陈琪的四部原创作品。其中，两人共同编导的独幕芭蕾舞剧《青蓝紫》以及由吴虎生自编自演的芭蕾与昆曲跨界作品《浮生一梦》的酝酿与创作正值2020年年初全国人民“战疫”期间。通过这次直播，这两部承载着2020年独特记忆的作品向全世界的观众传递爱与希望的力量，向抗疫英雄们致敬，讴歌生命的“绽放”，也寄托了世界人民对美好生活再次“绽放”的期待。

中国驻比利时大使曹忠明在致辞中表示，当前，中比关系保持良好发展势头。新冠肺炎疫情暴发以来，中比两国政府和人民守望相助，携手抗疫，中比全方位友好合作伙伴关系不断得到深化。今年是中国同欧盟建交45周年。习近平主席同德国、欧盟领导人举行了视频会晤，为中欧关系规划方向，确定重点领域，一致同意推动中欧关系迈向更高水平。

今年9月是布鲁塞尔中国文化中心成立5周年。中心主任葛译友告诉人民网记者，5年来，中心立足比利时、面向欧盟，打造中比、中欧文化交流的窗口，与欧洲民众分享中国优秀传统文化，共享“诗和远方”。中心的发展得到上海市政府和上海市文化和旅游局的鼎力支持。这次直播是中心在疫情防控常态化期间的一次创新探索，得到了中国驻比利时大使馆和中国驻欧盟使团等机构的大力支持。

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