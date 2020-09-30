墨西哥举办线上文化周  共享中秋“和谐与团圆”

人民网墨西哥城9月29日电（记者刘旭霞）9月28日，墨西哥中国文化中心正式开启“天涯共此时——中秋节”线上文化周活动。通过讲座、音乐会、“游中国”图片征集、虚拟展览、微课堂教学、旅游推介会等在线形式，本次活动让中秋节“健康、和谐、团圆”的文化内涵及共同构建人类卫生健康共同体和人类命运共同体的中国理念传遍墨西哥。

“但愿人长久，千里共婵娟。”当天，由墨西哥中国文化中心和墨西哥五所孔子学院联合举办的中秋主题在线文化讲座吸引了近百名墨西哥观众参与。中国驻墨西哥使馆文化处二秘倪茂华通过讲解中秋节的文化内涵以及相关的传说与诗歌，让墨西哥观众深刻感受中国传统文化的魅力。奇瓦瓦自治大学孔子学院外方院长亚历杭德罗·佛罗雷斯说，墨西哥人民对汉语和中国文化的热爱不断加深，两国人民之间的情谊因此而更加坚固。

“中秋节是中国传统文化的精髓之一，中国丰富的饮食文化和传统精神通过多样化的传统节日代代相传、历久弥新。”墨西哥观众阿图罗·拉米雷斯对记者表示，2015年他获得华为公司提供的奖学金去中国进行汉语和信息技术培训，他在深圳亲自感受了这座从原来的一个小渔村发展成为一座科技之都所散发的魅力，中国基础设施和住房建设的速度让人叹为观止。拉米雷斯相信，传承了千年文化传统的中国人民一定能经受住国际环境风云变幻的考验，实现全面建成富强、民主、文明、和谐、绿色的社会主义现代化国家的目标。

墨西哥《千年报》记者豪尔赫·巴尔德斯也积极参与了本次“游中国”照片征集活动，将2016年参观天坛的照片与墨西哥网友分享。巴尔德斯告诉记者，他曾三次去中国访问，对中国的文化、历史、经济和政治等各方面发展都有了深入了解。他说，中国高耸入云的摩天大楼，广泛分布的高铁网络，尤其是科技创新的飞速发展令人印象深刻，这完全改变了他之前通过西方媒体了解的对中国的刻板印象。

“中国不仅谋求自身发展，还通过‘一带一路’倡议践行人类命运共同体理念，为世界各国分享中国发展红利。”巴尔德斯表示，中国取得抗击新冠疫情的胜利，再一次彰显了中国的高效治理能力和强大的综合国力，相信中国一定能早日实现民族伟大复兴的梦想。

中国驻墨西哥大使馆教育官员吴小燕表示，中墨两国传统友谊在这次抗疫合作中得到升华，线上文化周精彩纷呈的文化活动将进一步加深两国人民间的相互了解，为正面临严峻疫情考验的墨西哥人民带来温暖。

“文化是不同民族和不同国家间沟通合作的最好桥梁，携手构建人类命运共同体的中国理念、中国精神必将为世界人民带来福祉。”墨西哥中国文化中心主任罗君表示。

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