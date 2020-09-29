我驻苏丹使馆举办线上招待会庆祝新中国成立71周年

马新民大使致辞

人民网喀土穆9月29日电（记者苏航） 9月28日，中国驻苏丹使馆举行线上招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立71周年。苏丹过渡政府总理府办公厅主任谢赫、外交部亚洲司司长哈利里大使、阿中友联秘书长阿里大使出席活动并致辞，在苏中资企业、维和部队、援苏医疗队、孔子学院、华侨华人和留学生代表等共约300人在线出席。

马大使在致辞中表示，2020年世界百年未有之大变局叠加新冠肺炎疫情大流行，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国举国上下万众一心，统筹推进疫情防控和经济社会发展，取得了疫情防控的重大战略成果，生产生活秩序稳步复苏，中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。中国与世界各国携手合作、共克时艰，生动诠释了为世界谋大同、推动构建人类命运共同体的大国担当。中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

马大使强调，疫情发生以来，中苏两国并肩作战，续写团结合作、开创未来的新篇章。习近平主席与主权委员会主席布尔汉互致信函，李克强总理与过渡政府总理哈姆杜克互通电话，王毅国务委员兼外长与阿斯玛外长互致问候。中苏团结合作抗疫为中苏战略伙伴关系注入新内涵，不仅为国际抗疫合作树立了新样板，也为构建人类卫生健康共同体书写了新实践，必将载入中苏关系的史册。近期苏丹发生百年一遇的严重洪涝灾害，我们对苏丹人民所处困境感同身受，向洪灾中的罹难者表示深切哀悼，愿向苏方提供力所能及的支持和帮助，中国政府已决定向苏丹提供紧急人道主义援助，相信苏丹政府和人民一定能够早日战胜洪灾，重建家园。

苏总理府办公厅主任谢赫首先代表苏丹过渡政府总理哈姆杜克对中华人民共和国成立71周年致以热烈祝贺，并表示，在习近平主席的英明领导下，中国取得举世瞩目的发展成就，已成为世界上最具活力的经济体，正在走向引领世界发展之路。近段时间以来，苏饱受疫情和洪涝灾害之苦，经济社会安全面临严峻挑战，中方及时伸出援手，帮助苏解决燃眉之急，苏方将永远铭记中方的恩情。多年来，苏中两国务实合作成果丰硕，苏过渡政府愿积极响应中方“一带一路”倡议，为更多中资企业来苏投资兴业提供便利，希望双方能以此为契机，进一步加强各领域互利合作，实现共同发展繁荣。

哈利里大使代表苏过渡政府向中方致以诚挚问候和良好祝愿，表示今年新冠肺炎疫情突如其来，中国在习近平主席的坚强领导下，在全球率先控制住疫情，重拾经济社会发展势头，并积极引领抗疫国际合作，为包括苏丹在内的世界各国提供了宝贵支持和援助，值得各国学习借鉴。中国是苏丹最值得信赖的朋友和伙伴，苏高度重视对华关系，坚定奉行一个中国原则，在涉港、涉疆问题上坚定支持中方相关立场，反对他国以任何借口干涉中国内政。苏方愿同中方携手努力，不断增进政治互信，积极拓展各领域合作，推动两国关系不断迈上新台阶。

阿里大使在讲话中表示，我曾出任苏丹驻华大使5年，对中国和中国人民怀有深厚的感情。过去71年来，伟大领袖毛泽东带领中国人民“站起来”，睿智务实的邓小平带领中国人民“富起来”，富有远见卓识的习近平主席正带领中国人民“强起来”。中国从一个贫穷落后的国家一举成为世界第二大经济体，我对此深表钦佩和高度赞许。今年国际形势出现前所未有的变化，中国在习近平主席的强有力领导下，最先成功管控疫情，最早重启经济社会发展，中国倡导的抗疫国际合作和多边主义向国际社会描绘了人类卫生健康共同体、人类命运共同体的伟大蓝图，代表了国际社会进步和发展的方向。阿中友联和我本人愿继续同中国各界友苏人士一道，积极为深化苏中友好做出新贡献。

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