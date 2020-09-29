“亲情中华 浙里有爱”——“天涯共此时”中秋慰侨活动在比利时举行

曹忠明大使致辞。人民网记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔9月29日电（记者任彦）细雨霏霏，秋风瑟瑟，但中国驻比利时大使馆院内一派节日喜庆气氛。大红灯笼高挂，写有“国庆快乐”“中秋快乐”的红色条幅张贴在大门上。当地时间9月28日，“亲情中华 浙里有爱”——“天涯共此时”中秋慰侨活动比利时站启动仪式在这里隆重举行。

中国驻比利时大使曹忠明在致辞中表示，疫情发生以来，各个侨团积极行动，为维护广大侨胞的健康和安全做了大量工作。特别是浙江籍侨团，发挥了主力军作用。继端午节向侨胞发放“爱心”粽子之后，这次又和浙江省侨务部门一起合作开展中秋慰侨活动，向侨胞赠送月饼，让海外侨胞再次品味家乡味道、感受亲人关怀，也再次展现了旅比侨团的精诚团结和对广大侨胞的真诚关爱。

在启动仪式上，曹忠明大使与活动组织者比利时和平统一促进会会长朱海安、比利时国际中餐业联合会主席杨丐镜共同把上千份月饼慰问礼盒分发给一些侨团的代表，他们再分头送到居住在比利时各地的华侨华人手中。现场暖意融融，因为疫情，大家都带着口罩，久未谋面，用碰肘的方式相互致意。

“再过两天，就是我们万家团圆的日子—中秋佳节，同时也是我们伟大祖国的生日—国庆节，正可谓是双喜临门，普天同庆。中秋节和国庆节给我们侨胞在寒冷的疫情中带来了温暖。” 朱海安在致辞中说，“我们的祖国以人民至上、生命至上为原则，举全国之力，有效控制住了疫情，这充分证明了国家制度的优越性。祖国没有忘记我们这些海外游子，通过各种渠道给我们送来防疫物品，帮助我们解决困难。伟大的祖国是我们最坚定的靠山，祝伟大的祖国繁荣昌盛、国泰民安。”

据杨丐镜介绍，此次中秋慰侨活动由浙江侨联、侨办联合海外侨团共同发起，全球共有12个国家的近200家浙籍侨团参与，将发放2万多份月饼慰问礼盒和防疫爱心包。“我们的月饼是纯手工制作的，无任何添加剂，健康又美味。在中秋佳节来临之际，通过赠送月饼传递关爱之情，同时也是弘扬中华民族优秀传统文化。”

新鲁汶大学人口研究中心博士后陈梦妮当天便收到了月饼，她由衷地表示，“在中秋和国庆‘双节’这样特殊的日子里收到月饼，我十分感动，感受到家的温暖和祖国的关怀，更加坚定了我报效祖国的决心。”

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