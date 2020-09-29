Napa再燃山火  旧金山湾区空气质量堪忧

卡斯特罗迪阿玛罗莎（Castello di Amorosa）城堡内部

人民网旧金山9月28日电（邓圩 叶颖）当地时间9月27日 美国加州酒乡纳帕县爆发的新山火，火势凶猛，当局已下令居民撤离。山火爆发于圣海伦娜（St. Helena）鹿群公园（Deer Park）和安昆（Angwin）以北的山区，圣海伦娜山（Mount St. Helena）27号测得最高风速为每小时70英里，受到强风推动，山火延烧迅速。

加州消防局的报告表示，今年到目前为止，加州发生了超过8100场山火，造成至少26人死亡，损毁了7000多个建筑物。截至9月27号，加州消防员仍正在与至少25场山火作战。

纳帕谷（Napa Valley）是知名的葡萄酒产地，大约有400多间酒庄。名为玻璃大火（Glass Fire）的山火昨天开始，火势蔓延超过2000英亩，烧毁多间葡萄园和房屋，1,800多人被迫撤离房屋，约5,000人接收疏散通知。目前尚不清楚起火的原因，但由于近日天气干燥且多风，加州消防局表示，目前消防人员几乎无法控制火势。

纳帕谷拥有41年历史的著名酒庄博斯韦尔城堡（Chateau Boswell Winery）在玻璃大火中被摧毁。据当地媒体SF Gate报道，大火还摧毁了另一个深受游客欢迎的旅游胜地Castello di Amorosa城堡酒庄的一间农舍。酒庄副总裁吉姆·沙利文（Jim Sullivan）表示，该农舍有公司办公室以及所有瓶装葡萄酒和一些发酵用的容器。所幸该酒庄的城堡建筑并未受损。据悉，著名的遐想酒庄（Reverie Winery），维亚德酒庄（Viader Winery）和戴维斯酒庄（Davis Estates winery）也正遭受到山火的威胁。纳帕县紧急服务办公室说，目前已有64个酒庄位于疏散警告区内。

“请为纳帕谷和索诺玛县祈祷。”纳帕葡萄酒专家凯利·米切尔（Kelly Mitchell）27号晚间发推文说。

加州消防局助理副局长丹尼尔·贝兰特（Daniel Berlant）表示，疏散命令总共影响了索诺玛（Sonoma）和纳帕县的53,000人。加州消防局发言人保罗·洛文塔尔（Paul Lowenthal）表示，仅圣罗莎（Santa Rosa）就有大约13,000所房屋受到威胁。今天大火继续蔓延，当局下令继续进行新的撤离，并警告卡利斯托加（Calistoga）的居民准备撤离。

据《旧金山纪事报》报道，今天凌晨1点，当局派撤离公交车到达圣罗莎的Oakmont Village老年社区中心协助居民撤离。居民中的许多人在睡梦中被叫起，穿着睡衣和睡袍，坐上撤离公交车。“这太可怕了，我没想到山火会离我们这么近。” 91岁的居民多丽丝·提兹（Doris Tietze）对记者说，撤离途中，山火的余烬不断袭击汽车的挡风玻璃。索诺玛县居民苏珊·高林（Susan Gorin）凌晨1点左右撤离她在圣罗莎的房屋，她的房屋在2017年的山火中受损，目前正在重建，却再次遭遇山火的影响。2017年10月8日，纳帕、索诺玛多地陆续遭遇至少14场山火。当年的大火导致了20多家酒庄被完全烧毁。

PowerOutage.us的数据显示，截至今天中午，北加州将近100,000家房屋和企业停电。太平洋天然气电气公司（PG&E）正在检查其设备，以寻求恢复供电。2018年因PG&E公司的设备问题，直接导致了2018年内华达山脉的天堂小镇山火，当时造成85人丧生。

与山火随行的是空气质量转坏。今天，整个旧金山湾区的空气质量为中度至较差，备用空气警报再次生效。美国媒体ABC7气象主播丽莎·阿尔根（Lisa Argen）说，山火的烟雾正在向东南方向移动。强烈的东北风将烟雾推向圣海伦娜（St. Helena），并飘往29号和12号高速公路。北湾的空气质量正在恶化，而早前八月份的山火烟雾也正在向南飘。东湾和北湾山丘和山谷的空气质量警告将持续到今天晚上9点。阿尔根认为，星期一下午到星期二早上，整个湾区空气质量几乎都会进入“不健康”范围。如果火势不能有效控制，那么至少到本周四，空气质量都会较差。

航空区官员表示，大火烟雾对北湾造成严重影响。此外，烟雾、内陆高温和汽车尾气相结合，预计会在湾区造成不健康的烟雾积聚（主要在南湾和东湾）。9月28号发布的“备用空气警报”是今年迄今为止的第36个。

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