哥伦比亚各界友人以视频祝福中国

线上为中国祝福

人民网里约热内卢28日电 （记者 吴杰）9月28日，在中国驻哥伦比亚大使蓝虎举行的国庆71周年线上招待会上，哥国众议长、外长等20多位哥政界、工商、文化、教育、科技、媒体等各界知名人士纷纷通过视频方式发来祝福，讲述亲历中哥关系发展的暖心故事，盛赞中国经济社会科技等领域发展成就，祝愿中哥关系更好更稳固发展。

蓝虎大使表示，今年是中哥建交40周年，中哥间的深情厚谊在共迎疫情挑战之时得到了最佳体现，两国间各领域务实合作没有被疫情阻断，双方将继续全面落实好习近平主席和杜克总统达成的重要共识，中哥友好必将进一步深化。

哥众议长布兰科向中国生日祝贺，称中国是最重要的战略合作伙伴之一， 40年友好交流交往使各界更加坚信中哥友谊，希进一步密切两国关系，加强各领域合作。 哥主要执政党民主中心党主席马丁内斯党祝贺新中国成立71周年， 肯定中国71年来各领域发展成就，希望进一步加强同中国友好合作。

哥前贸易工业和旅游部副部长、前驻华大使卢埃达说：“路遥知马力，日久见人心。中哥两国人民是患难与共的好朋友。两国日益密切的经贸、旅游合作构成两国人民传统友谊的坚实基础。相信中哥两国政府和人民团结合作、互利共赢，一定会把疫情失去的时间和损失补回来。哥伦比亚张开双臂，迎接中国企业家和游客的到来。”

哥首任文化部长、哥大剧院院长奥索里奥表示：“中国5千年文明及灿烂文化对哥文化产业发展有着积极借鉴意义。作为丝路国际剧院联盟成员，哥大剧院将一如既往与中国艺术机构保持长期友好合作，为两国文化艺术交流谱写新的华彩乐章。”

哥中友协主席、国际问题专家普亚那说：“ 71年来， 中国社会各领域取得了世界瞩目的伟大成就。中国为世界和平与发展做出了重要贡献。”

世界著名神经外科医生、2021年神经外科国际年会轮值主席恩里克博士说：“中国5千年的中医中药、针灸等智慧为世界医学做出了卓越贡献，在此次应对全球新冠肺炎疫情中发挥了独特作用。我有幸曾多次访华举行学术交流，亲眼见证了中国在科学和医学领域的发展成就，期盼明年波哥大第17届世界神经外科国际年会，能与更多中国同行交流，不断促进两国医学领域的交流发展。”

赴华留学生协会创始人、青年汉学家孔天威表示：“中国开放包容、合作共赢、共同繁荣的情怀，吸引着无数哥伦比亚青少年怀揣赴华留学梦想，今年 400多名学生竞争75个留学名额，创历史之最。”

南京大学汉语国际教育专业本科二年级的马丁激动地说：“2016年我有幸以哥伦比亚汉语桥中学生大赛冠军的身份荣获2018年中国政府奖学金，热情好客的中国人民、丰富多彩的中华文化、先进便捷的生活方式、高度发达的城市建设，让我在中国体验了在世界其他地方难以享有的生活品质和幸福指数，中国在抗击疫情中万众一心、共克时艰，令在华的各国留学生深受感动。”

中哥两国艺术家表演的精彩文艺节目为线上招待会增添了亮丽色彩。哥伦比亚女高音歌唱家古斯曼与著名作曲家、钢琴家埃斯盖拉精心排练录制了中文歌曲《我爱你中国》。古斯曼曾应邀为多国元首表演、荣获过“哥伦比亚国会十字勋章”；埃斯盖拉为哥伦比亚首届全国肖邦钢琴大赛及全国钢琴大赛冠军，其作品曾回响在北京、维也纳、墨西哥、巴拿马、悉尼等著名音乐厅。

由成都对外文化交流中心精心选送的舞蹈《百花争艳》，尽展川剧水袖之美。川妹子们的水袖一幅幅春色满园的“百花”盛开图，表达了中华腾飞、民族昌盛、祖国繁荣的美好愿景。国家京剧院《大闹天宫》精彩片段也闪亮登场。“美猴王”形象、绚烂多彩的戏剧服装、生动瑰丽的中华脸谱，深深吸引了观众。

使馆文化参赞朱晓燕介绍，国庆中秋期间，除京剧《大闹天宫》外，中国驻哥伦比亚大使馆将推出由中国歌剧舞剧院及哥艺术家共同奉献的国庆71周年暨中哥建交40周年中秋云端音乐舞蹈晚会及中秋线上展演等文化盛宴，庆典活动从10月1日一直持续到10月12日。

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