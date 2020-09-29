巴黎中国文化中心2020年“天涯共此时——中秋节”线上文化周揭幕

人民网巴黎9月28日电（记者 刘玲玲）由文化和旅游部国际交流与合作局主办、巴黎中国文化中心与中外文化交流中心共同承办的巴黎中国文化中心2020年“天涯共此时——中秋节”线上文化周活动于9月28日在“云端”正式拉开帷幕。

从9月28日至10月5日，中秋线上文化周主题宣传片、“云合唱”、线上音乐会、中秋文化周主题虚拟展等15个主题活动将接连推出，为法国民众奉上一份中秋佳节的节日大礼。其中9个项目，还将于中秋期间在法国华人卫视频道面向全法电视观众播出。

据了解，文化周围绕中秋传承、中秋文化、中秋与当代中国、游在中秋、娱赏中秋五个主题，在疫情笼罩全球的特殊背景下，在“云端”营造出喜庆节日气氛。借助高科技手段，文化周打造了虚拟展览、线上音乐会、短视频、在线直播、微课堂教学、体验互动和公众参与等多种多样的项目形式，多维度打造出“云端”的节庆中国、文旅中国，全面展示了节日文化及地方特色。

各具特色的主题活动传达着中秋节的文化韵味，法国观众们将在光影中秋、乐舞中秋、美味中秋、匠心中秋、民俗中秋的独特体验中，了解中秋节历史、习俗和意义，感受花好月圆夜、万家度良宵的美好意境，体味传承创新的节日内涵，并在“云端”相聚，互赠节日祝福，传达中法两国人民之间历久弥坚的深厚友谊。

巴黎中国文化中心主任佘明远在受访时表示，线上颂中秋、迎国庆，这是巴黎中国文化中心的节日献礼，更是后疫情时代中法两国文化交流、互鉴互赏的美好见证。本次文化周将文化内涵与旅游载体完美融合，在传统节日文化中融入了更多现代审美，从而引导法国朋友们在欣赏中秋节传统古典美的同时，感受其与现代生活相结合的独特韵味，不仅为中秋节注入了新的活力，也充分展现了中国人民对法国朋友“海内存知己，天涯若比邻”的深情厚谊。

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