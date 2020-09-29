我驻英使馆举行庆祝新中国成立71周年在线招待会

中国驻英国大使刘晓明在招待会致辞

人民网伦敦9月28日电（记者白天行、强薇）9月28日，中国驻英国大使刘晓明和夫人胡平华女士在线上举行庆祝中华人民共和国成立71周年招待会，与在英各界人士齐聚“云端”，共庆佳节。

全英各地政府、议会、工商、科教、文化、媒体等各界人士，各国驻英使节和外交官，以及在英华人华侨、留学生和中资机构代表500余人通过连线方式出席了活动。

刘晓明大使在讲话中表示，2020年是极不平凡的一年，世纪疫情与百年变局相互交织。中国迎难而上、砥砺前行，与世界各国同舟共济、团结协作，为人类和平发展做出新贡献：

一是展现大国担当，为全球团结抗疫贡献力量。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国坚持人民至上、生命至上，以非常之举应对非常之事，坚决打赢疫情防控阻击战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。同时，中国与世界携手合作，共克时艰，以实际行动为全球抗疫提供有力支持。

二是发挥大国作用，为世界经济复苏注入信心。面对疫情带来的巨大冲击和全球经济低迷的严峻挑战，中国经济显示出强大韧性和潜力，呈现强劲复苏势头，成为世界上第一个恢复增长的主要经济体。在“后疫情时代”，中国仍是世界经济的引擎与机遇，将以自身复苏带动世界共同复苏，推动世界经济早日重现繁荣。

三是履行大国责任，为世界和平发展提供中国方案。中国高举多边主义和开放合作的旗帜，积极推动合作共赢的新型国际关系，积极参与全球治理和国际协作。中国坚持走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路，与世界各国一道坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手推动构建人类命运共同体。

刘晓明大使表示，71年来，中英关系历经风雨，总体向前发展。事实表明，中英双方互惠互利，发展中英关系符合两国和两国人民的根本利益，也有利于世界的和平与繁荣。发展好中英关系，坚持三条原则至关重要：

一是坚持互尊互信，维护中英关系政治基础。中英应坚持历史视野与战略眼光，着眼两国根本利益，相互尊重，平等相待，视彼此为机遇和伙伴而非威胁和对手，加强战略沟通，增进政治互信。

二是坚持互利共赢，扩大中英利益汇合点。双方应抓住机遇，加强发展战略对接，发挥各自优势，促进双方市场和资源的更好联通，做大做强共同利益的蛋糕，使双方民众真正从中受益。

三是妥善管控分歧，把握中英关系正确方向。中英应始终保持理性与成熟，站在历史正确一边，抵制所谓“新冷战”和“脱钩”论调，以沟通对话减少和消除“认知赤字”和“信任赤字”，不断积累和扩大共识，早日克服当前困难，推动双边关系重归正轨，更好造福两国和世界。

刘晓明大使最后表示，尽管当前国际形势风云变幻，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，但这阻挡不了中英携手共进、合作共赢的大势，阻断不了中英各界共谋发展、共促友谊的信心。疫情过后，相信中英关系一定会更加强劲，双方合作将更加广泛，两国人民友谊将更加深厚。

达德里奇国务大臣在致辞中向中国人民致以节日问候和良好祝愿，表示约翰逊首相和习近平主席年初通话时，双方同意加强合作，造福两国人民。英方希望与中国发展积极的建设性关系。英中在抗疫中相互支持，英中加强合作，对于确保全球疫苗研发和有效诊疗具有重要意义。双方在经贸合作、人文交流等领域取得丰硕成果。英国非常欢迎习近平主席承诺中国于2060年实现碳中和，这为其他国家树立了榜样。双方应加强多边领域合作，共同推动英国主办的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议和中国主办的《联合国生物多样性公约》第15次缔约方会议取得圆满成功，推动世界实现零碳排放目标。

招待会上播放了《人民至上2020》、《中国与世界》、《中英关系回顾》三个短片，以生动的视频、丰富的图片和翔实的数据，讲述了新中国成立71年来中国共产党带领全国各族人民取得的辉煌成就，展现了中国共产党在领导广大人民战胜疫情和消除贫困中坚持人民至上的政治本色，介绍了中国发展为世界带来的巨大机遇，回顾了71年来中英关系在栉风沐雨中取得的长足发展。

出席嘉宾纷纷盛赞新中国成立71周年以来取得的发展成就，高度评价中国抗疫成果和在全球抗疫合作中的担当与贡献，表示对“后疫情时代”中国发展及中国带动世界经济复苏前景充满信心，祝愿中英关系健康稳定向前发展。

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