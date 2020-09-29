中国驻埃及使馆举行庆祝国庆71周年线上招待会

招待会现场

人民网开罗9月28日电（记者 周輖）中国驻埃及使馆28日通过网络直播形式举行线上招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立71周年。埃及议会第一副议长谢里夫发表视频讲话，埃及卫生和人口部长哈莱、埃及外交部礼宾事务部长助理塔吉丁作为埃及政府代表出席并致辞。埃及各界友好人士代表以及在埃中资企业、华侨华人、留学生和汉语教师、新闻机构代表等也线上出席。

招待会在中埃两国国歌声中拉开序幕。中国驻埃及大使廖力强在致辞中表示，中国和埃及都是具有灿烂历史的文明古国，顽强不屈的意志和坚韧不拔的毅力，铸就了我们共同的民族品格和文明底蕴。在中国国家主席习近平和埃及总统塞西的亲自关心和指引下，两国人民守望相助，共克时艰，聚焦合作，共开新局。面对新冠肺炎疫情，中埃是携手抗疫的好兄弟，复工复产的好伙伴，命运与共的好朋友。经历疫情烈火的淬炼，中埃情谊将更加深厚，合作将更加稳固，前景将更加广阔。

谢里夫在讲话中对新中国成立71周年表示热烈祝贺。他说，中国有一句古话叫“人之相识，贵在相知，人之相知，贵在知心”，相信埃及和中国两个友好国家将继续一道努力，实现对发展的共同期待，不断拓宽合作前景，为埃中全面战略伙伴关系书写更加美好的篇章。埃及议会愿为传统友好、合作共赢、相互理解的埃中关系进一步发展提供更多支持。

哈莱表示，面对疫情，埃中两国团结一心，相互支持，共克时艰。疫情暴发以来，中国政府和人民在检测、防控和治疗等方面向埃方提供了大量的支持和帮助，埃方对此深表感谢。埃及正在参加中国国药集团研发的两款疫苗的三期临床试验，总体进展顺利，埃方愿同中国国药集团密切配合，全力以赴，共同推进新冠病毒疫苗合作。哈莱指出，她个人和埃及政府都对中国疫苗充满信心。

塔吉丁表示，自2014年12月塞西总统就任后首次访华以来，埃中各领域关系与合作取得了跨越式发展。在过去6年间，塞西总统6次访华，双方建立了全面战略伙伴关系，埃及积极参与共建“一带一路”，埃中合作的规模、质量和范围都提升到了新的水平。2016年习近平主席对埃及进行历史性国事访问，开启了埃中合作的新阶段。双方制定了与埃及发展需要和“2030愿景”相契合的埃中各领域关系发展路线图。埃方愿与中方一道努力，推动双边关系再上新台阶。

本次招待会安排了特别环节，向中埃两国积极投身抗疫合作的民间人士致以谢意，共向5个集体和7名个人代表颁发“中埃抗疫合作贡献奖”。随后，招待会上还播放了中国驻埃及使馆制作的视频短片《中埃携手抗疫，共创美好未来》，全景回顾中埃两国守望相助、合作抗疫的感人历程；播放了视频短片《2020：人民至上》，生动呈现我国实现全面脱贫、全面建成小康社会的发展图景，以及抗击疫情情况。

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