人民网>>国际

中国驻埃及使馆举行庆祝国庆71周年线上招待会

2020年09月29日08:40  来源：人民网-国际频道
 
招待会现场
招待会现场

人民网开罗9月28日电（记者 周輖）中国驻埃及使馆28日通过网络直播形式举行线上招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立71周年。埃及议会第一副议长谢里夫发表视频讲话，埃及卫生和人口部长哈莱、埃及外交部礼宾事务部长助理塔吉丁作为埃及政府代表出席并致辞。埃及各界友好人士代表以及在埃中资企业、华侨华人、留学生和汉语教师、新闻机构代表等也线上出席。

招待会在中埃两国国歌声中拉开序幕。中国驻埃及大使廖力强在致辞中表示，中国和埃及都是具有灿烂历史的文明古国，顽强不屈的意志和坚韧不拔的毅力，铸就了我们共同的民族品格和文明底蕴。在中国国家主席习近平和埃及总统塞西的亲自关心和指引下，两国人民守望相助，共克时艰，聚焦合作，共开新局。面对新冠肺炎疫情，中埃是携手抗疫的好兄弟，复工复产的好伙伴，命运与共的好朋友。经历疫情烈火的淬炼，中埃情谊将更加深厚，合作将更加稳固，前景将更加广阔。

谢里夫在讲话中对新中国成立71周年表示热烈祝贺。他说，中国有一句古话叫“人之相识，贵在相知，人之相知，贵在知心”，相信埃及和中国两个友好国家将继续一道努力，实现对发展的共同期待，不断拓宽合作前景，为埃中全面战略伙伴关系书写更加美好的篇章。埃及议会愿为传统友好、合作共赢、相互理解的埃中关系进一步发展提供更多支持。

哈莱表示，面对疫情，埃中两国团结一心，相互支持，共克时艰。疫情暴发以来，中国政府和人民在检测、防控和治疗等方面向埃方提供了大量的支持和帮助，埃方对此深表感谢。埃及正在参加中国国药集团研发的两款疫苗的三期临床试验，总体进展顺利，埃方愿同中国国药集团密切配合，全力以赴，共同推进新冠病毒疫苗合作。哈莱指出，她个人和埃及政府都对中国疫苗充满信心。

塔吉丁表示，自2014年12月塞西总统就任后首次访华以来，埃中各领域关系与合作取得了跨越式发展。在过去6年间，塞西总统6次访华，双方建立了全面战略伙伴关系，埃及积极参与共建“一带一路”，埃中合作的规模、质量和范围都提升到了新的水平。2016年习近平主席对埃及进行历史性国事访问，开启了埃中合作的新阶段。双方制定了与埃及发展需要和“2030愿景”相契合的埃中各领域关系发展路线图。埃方愿与中方一道努力，推动双边关系再上新台阶。

本次招待会安排了特别环节，向中埃两国积极投身抗疫合作的民间人士致以谢意，共向5个集体和7名个人代表颁发“中埃抗疫合作贡献奖”。随后，招待会上还播放了中国驻埃及使馆制作的视频短片《中埃携手抗疫，共创美好未来》，全景回顾中埃两国守望相助、合作抗疫的感人历程；播放了视频短片《2020：人民至上》，生动呈现我国实现全面脱贫、全面建成小康社会的发展图景，以及抗击疫情情况。

【1】【2】【3】【4】【5】
(责编：苏缨翔、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved