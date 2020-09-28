哈萨克斯坦“丝路云端”中文歌曲大赛圆满落幕

人民网努尔苏丹9月28日电（记者 周翰博）由中国驻哈萨克斯坦大使馆主办，哈5所孔子学院承办的“丝路云端”中文歌曲大赛和“光明丝路”网络知识竞赛日前圆满落幕。

在27日举行的线上颁奖仪式上，中国驻哈大使张霄表示，本次活动延续了今夏“汉语桥”比赛和首届“丝路云端”汉语夏令营的热度，吸引了一大批本地的中文歌曲和中国国情知识爱好者踊跃参加，效果远超预期。选手们在活动中互学互鉴，共同交流，充分展示了自己的知识才艺和满腔热情。“两场比赛的成功举办再次说明，我们没有因疫情而彼此疏离，相反，我们的联系更加紧密，朋友圈不断扩大。”

张霄指出，再过几天，新中国即将迎来71周年华诞。71年来，中国创造了一个又一个奇迹，取得了一个又一个突破，已跃居世界第二大经济体。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。实践证明，中国选择了符合自身国情的正确发展道路。

张霄表示，当前中哈关系蓬勃发展，成果丰硕。去年，托卡耶夫总统首次对华进行国事访问，同习近平主席共同宣布将两国关系提升至永久全面战略伙伴关系的崭新水平。中哈人民毗邻而居、世代友好、未有嫌隙，两国关系的新定位符合双方的共同利益和愿望。今天，我们以先辈为榜样，继续扩大睦邻友好，密切人员往来，两国青年学习对方语言文化的热情日益高涨。

据悉，本次“丝路云端”中文歌曲大赛共收到65首参赛作品。经专家评审和网络投票，最终有15名选手获奖。“光明丝路”知识竞赛吸引了120余名选手参加，最终有10名选手脱颖而出，成为获胜者。

张霄表示，两场活动的视频在各大网站的播放量已超6万，点赞超2万。“我们将把活动优胜者的作品上传至B站。希望这成为中国人民了解哈萨克斯坦和增进两国民心相通的独特窗口。我相信，从你们当中将走出更多的‘迪玛希’。”

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