中国抗疫医疗专家组抵达莱索托

中国驻莱索托大使馆供图

人民网约翰内斯堡9月28日电（记者 吕强） 马塞卢消息：应莱索托政府邀请，中国抗疫医疗专家组一行10人于9月27日下午乘包机抵达莱索托首都马塞卢，开始对莱索托开展为期10天的抗击新冠肺炎疫情援助工作。

中国驻莱索托大使雷克中，莱索托首相马乔罗、卫生大臣马屈勒坡、外交副大臣莫弗莫贝等赴机场迎接。雷克中与马屈勒坡分别代表两国政府签署中方援莱抗疫物资交接证书。

马乔罗代表莱索托政府和人民对中方医疗专家组的到来表示热烈的欢迎，对中国政府派出专家组赴莱支持抗疫表示诚挚的谢意。马乔罗说，中方专家组将有效帮助莱索托提升抗疫水平，为莱索托人民战胜新冠疫情增强了信心，相信在中方的帮助下莱索托一定能够早日战胜疫情。

雷克中表示，中莱两国人民有着兄弟般的情谊。面对新冠肺炎疫情，两国始终相互支持、守望相助。中方对莱索托抗疫斗争提供了力所能及的支持和帮助。迄今，中国政府和民间已向莱索托捐赠了多批抗疫物资。相信中国政府抗疫医疗专家组的到来将对莱索托抗击疫情提供大力支持，助力莱索托早日战胜疫情。

马屈勒坡感谢中国政府对莱抗疫援助，指出中方专家组的到来将有助于莱医护人员提升技能，学习中方的抗疫经验，进一步提升莱医疗机构抗疫能力，加强公共卫生体系建设。莱方将用好用足中方的援助物资，莱卫生部将全力做好中方医疗专家组在莱期间的服务保障工作。

该抗疫医疗专家组由中国国家卫健委组建，湖北省卫健委选派。专家组在莱索托期间，将考察莱新冠肺炎定点医院，对莱社区防控人员及医务人员开展培训，同莱医疗卫生机构交流分享中国抗疫经验，并提出适合莱国情的疫情防控建议。

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