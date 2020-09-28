在蒙古国中资企业中国石油大庆塔木察格公司全面实现复工复产

位于蒙古国东方省中国石油大庆塔木察格公司项目现场

人民网乌兰巴托9月28日电（记者 霍文）随着中蒙两国边境口岸“绿色通道”的实施，中国石油大庆塔木察格公司分别于8月20日、9月11日、9月21日和9月25日分为四批共315名员工顺利进入蒙古国，在隔离21天后前往位于东方省的油田项目，成为新冠疫情爆发以来在蒙古国全面复工复产的最大中资企业。

受新冠肺炎疫情影响，中蒙两国航空和陆路口岸一直处于关闭状态，中国石油大庆在蒙古国的业务受到严重影响。经中蒙两国政府的共同努力，双方开通了人员绿色通道，为包括中国石油大庆在内的中资企业复工复产创造了条件。

疫情期间，中国石油大庆塔木察格公司向蒙古国政府捐赠了1.7亿图格里克（约合44万元人民币）的防疫资金，向东方省及苏木捐赠了大批防疫物资；在停产及亏损的情况下，该公司不仅未裁撤一名蒙古员工，还足额向蒙古员工发放薪金，保障了他们的生活收入，为蒙古国抗击疫情作出了贡献。

据介绍，中国石油大庆塔木察格有限责任公司成立于2005年，主要在蒙古国东方省从事石油勘探开采等业务。该公司现有中国籍员工120人，蒙古籍员工563人。该项目作为中国在蒙古国最大的投资项目，十几年来为深化中蒙两国能源合作，践行“一带一路”倡议，推动中蒙全面战略伙伴关系的不断深入发挥了重要作用。

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