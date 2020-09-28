人民网>>国际

在蒙古国中资企业中国石油大庆塔木察格公司全面实现复工复产

2020年09月28日09:35  来源：人民网-国际频道
 
位于蒙古国东方省中国石油大庆塔木察格公司项目现场
位于蒙古国东方省中国石油大庆塔木察格公司项目现场

人民网乌兰巴托9月28日电（记者 霍文）随着中蒙两国边境口岸“绿色通道”的实施，中国石油大庆塔木察格公司分别于8月20日、9月11日、9月21日和9月25日分为四批共315名员工顺利进入蒙古国，在隔离21天后前往位于东方省的油田项目，成为新冠疫情爆发以来在蒙古国全面复工复产的最大中资企业。

受新冠肺炎疫情影响，中蒙两国航空和陆路口岸一直处于关闭状态，中国石油大庆在蒙古国的业务受到严重影响。经中蒙两国政府的共同努力，双方开通了人员绿色通道，为包括中国石油大庆在内的中资企业复工复产创造了条件。

疫情期间，中国石油大庆塔木察格公司向蒙古国政府捐赠了1.7亿图格里克（约合44万元人民币）的防疫资金，向东方省及苏木捐赠了大批防疫物资；在停产及亏损的情况下，该公司不仅未裁撤一名蒙古员工，还足额向蒙古员工发放薪金，保障了他们的生活收入，为蒙古国抗击疫情作出了贡献。

据介绍，中国石油大庆塔木察格有限责任公司成立于2005年，主要在蒙古国东方省从事石油勘探开采等业务。该公司现有中国籍员工120人，蒙古籍员工563人。该项目作为中国在蒙古国最大的投资项目，十几年来为深化中蒙两国能源合作，践行“一带一路”倡议，推动中蒙全面战略伙伴关系的不断深入发挥了重要作用。

【1】【2】【3】【4】
(责编：苏缨翔、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved