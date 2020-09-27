“授之以渔，每人拥有一项谋生技能，并感受到崇高荣誉”——探访泰国退役军人保障体系

泰国首都曼谷市中心的胜利纪念碑，是曼谷最大的交通枢纽，轻轨、公交、私家车环绕纪念碑不停地穿梭。高耸入云的纪念碑上雕刻着战士浴血沙场的历史场景。“纪念碑掩埋了参加世界大战的807位烈士，以及各历史时期全国战场的7200位烈士。每年2月3日是泰国的退役军人节，社会各界在胜利纪念碑举行敬献花环等活动，表达对退役军人的敬意，让他们感受到国家给予的崇高荣誉，”泰国退役军人事务机构副主席叻蓬中将对本报记者说。

“医疗、教育、贷款等，为退役军人提供六大方面的福利”

胜利纪念碑不远处的拉差威提路上，泰国退役军人事务机构一站式服务中心刚开门，就有不少前来办手续的退役军人进入大厅，领取号码，等待办理业务。

服务中心有十几个窗口，分别办理证件、信贷、医疗等手续。大屏幕上显示着排队号码，退役军人递交材料后，很快就能完成申报的事项。

记者看到一位神态矍铄的老人正在桌子上填表，就和老人聊了起来。“今天来办减免水电费手续，疫情期间，除了正常减免外，水电部门增加了对退役军人的减免份额。”老人拿出退役军人证，上面显示：萨塔蓬，上尉，三级保障卡。

萨塔蓬从军40多年，在泰国北部驻扎，曾经和非法武装交过火。目前除了领取按照军衔发放的退休工资外，还能得到退役军人事务机构提供的福利。“服务很好，很关心我们，提供医疗、自然灾害等方面的补贴。作为曾为国奉献的老兵，现在得到国家的照顾，不仅仅帮助解决实际困难，更让我感到很高的荣誉感，” 萨塔蓬说。

泰国退役军人事务机构成立于二战时期，至今已有73年历史，当时世界经济不好，部分退役军人面临生活困难，所以成立了该机构。随着形势发展，泰国退役军人事务机构不断完善各方面服务，目前负责泰国全部退役军人及其家庭的福利事务，总计约两百万人。

泰国退役军人事务机构福利部主管提拉育告诉记者：“为退役军人提供六大方面的福利。包括：农业安置，成立9个农业发展区，安置没有土地和生活来源的退役军人；职业培训，在曼谷设置职业培训中心，并流动到外府培训退役军人得到谋生技能；生活福利，除了退休工资外，每位退役军人每月可以领取2000-12500泰铢的补助；教育补贴，承担一级人员子女直至大学的教育费用，其他级别人员子女可以申请补贴；专项补助，包括医疗、自然灾害等；低息贷款，该机构有10亿泰铢的储备资金，以2%-3%的低利率提供2万-60万泰铢的职业和住房贷款。

“2021年泰国退役军人事务机构的预算为30.78亿泰铢，其中财政拨款23.44亿，其余7亿泰铢通过保安公司、印刷厂等自筹。加上财政部发放的退休工资，60多万退役军人的生活都能得到较好地保障。前三个等级退役军人每月都有10000-70000泰铢的退休工资。仅有第四等级没有工资，但基本都是身体健康的退役军人，重新就业后能拿到20000泰铢左右的工资。部分轻微伤的，每月还可以领取2000-4000泰铢的补贴，”提拉育说。

“目标是每位退役军人都能实现自己帮助自己，每人有一项谋生技能，政府要做的是授之以渔，并在此基础上提供进一步的权益和帮助，”叻蓬说。

“职业培训后，还提供就业、担保等后续服务，直至退役军人实现自立”

从曼谷驱车约1个小时，记者来到位于暖武里府的泰国退役军人职业培训基地。

一个宽敞的大院内，几幢小楼整齐地排列着。院子的空地上划着各种标线，竖立了竹竿，大卡车和小汽车缓缓移动，几位学员正在教练的指导下学习驾驶。“踩油门、刹车、转向、注意观察，”皮肤黝黑的教练普敏不时提醒学员。

27岁的退役上士甲卡加对记者说：“学会驾驶后，准备去开货车，每月能挣2、3万泰铢，生活会有新的发展。”

小楼的一层，分隔成几个教室，学员们三五成群地聚在一起，有的在听老师讲解，有的在练习维修。“电工培训班有25位学员，主要学习家用电器修理，每期20多人，今年已经开办30多期，共培训了700多人，”教师通猜说：“我教过的学生多得数不过来，他们毕业后如果到曼谷，都会来看我，因为都互相牵挂。有的学员开了维修店，月收入达到十万，生活好起来，大家都替他高兴。”

45岁的塔努蓬正在专心地连接电路，他曾在泰国南部也拉府服役，退役后没有谋生技术，在服务中心得知可以参加职业培训后，就报名参加了。“都挺好的，不仅可以学习技术，还有免费住宿，每天补助120泰铢伙食费。经过240小时的培训后，我准备去劳工部考取电工证书，先干雇员、未来希望开个维修店，因为可以从泰国退役军人事务机构贷款50000泰铢。这样，养活两个孩子就不愁了，”塔努蓬憨厚地说。

“73年前设立泰国退役军人事务机构时，就开始提供职业培训，目前常年提供6大类的职业培训，包括：电工、电子、驾驶、焊工、手工艺（美容美发）、电脑等。退役军人及其家属遇到困境时，就会来找我们，我们不让他们等待，每个培训班达到20人就随时开办，一年能培训约1900人。职业培训后，还提供就业、担保等后续服务，并且会跟踪其发展情况，直至退役军人实现自立，”泰国退役军人事务机构培训部主管帕差拉蓬说。

“不管他们在任何年龄段生病，都能得到国家全面的医疗照顾”

在曼谷市中心威帕瓦迪路有一座退役军人医院，记者上午来到医院，看到熙熙攘攘，不少病人在护士的陪同下前往各科室就医。

在挂号大厅，记者遇到一位59岁的退役老兵萨达，他曾在北碧府服役，是4级保障卡，“今天来补牙，医院检查和治疗都免费，服务也很好，我很满意，”萨达说。

“门诊每天诊治800多位患者，其中一半是退役军人及家属，住院部还有300多张床位，大部分是受伤治疗的退役军人，包括朝鲜战争、越南战争以及国内战事造成的无法自理的有80多人，全部免费住院。医院有100多位医生，300多位护士，医院预算来自财政部、退役军人事务机构拨款，以及医院自筹和社会捐助，”副院长素差达告诉记者。

素差达带记者参观了理疗和恢复科，住院的退役军人以及部分肢体瘫痪的病人，都定期进行理疗和恢复。记者看到病人在护士的帮助下做着伸展、起立、转身等动作。还有一台先进的机器人引导设备，在护士设定程序后，会自动帮助患者进行行走、伸张等动作。

“来就诊的退役军人大部分是老年病、骨骼和战争伤残，所有4个等级的退役军人都是免费，包括64万退役军人及140万家属。除了这里，他们可以在全国所有公立医院就诊，除了军人医疗补贴，还享受普通国民的医疗待遇，”素差达。

按照在军队服役时间和所作贡献不同，泰国退役军人的保障待遇分为四个等级：一级为伤残军人及获得最高级奖章的，有3100人；二级为参加朝鲜战争、越南战争，以及获得高级奖章的，有23000人；三级为在边境服役并获得奖章的，有110000人。四级为其他退役军人，有506000人。“政府为所有退役军人提供医疗福利，以保障他们的健康、保障肢体正常的退役军人正常就业。退役后，不管他们在任何年龄段生病，都能得到国家全面的医疗照顾。”叻蓬说。

(责编：苏缨翔、燕勐)