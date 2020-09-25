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中比两国开通“空中丝路”新航线

2020年09月25日20:59  来源：人民网-国际频道
 
比利时奥斯坦德—布鲁日机场大楼。记者 任彦 摄
比利时奥斯坦德—布鲁日机场大楼。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔9月25日电（记者 任彦）印有“比利时奥斯坦德—布鲁日机场热烈欢迎宏远集团”中英文的大红条幅横挂机场大厅一侧，连接该机场与中国多地的“空中丝绸之路”新航线正式开通仪式24日隆重举行。中国驻比利时大使曹忠明、比利时西弗兰德省省长卡尔·德卡卢维、奥斯坦德市市长巴特·汤姆林等嘉宾莅临现场，共同见证中比两国共建“一带一路”的新成果。

机场亚太事务总经理王远志在仪式上表示，奥斯坦德—布鲁日机场积极参与“一带一路”建设，致力于成为“空中丝绸之路”的一个重要枢纽。“今年机场与北京宏远集团达成合作协议，该企业货运航班从8月9日起开始在我们机场试运营，今天正式运营。”

奥斯坦德—布鲁日机场位于北海之滨，毗邻比利时第二大海港泽布鲁日港，具有空港和海港相结合的物流优势，辐射范围覆盖比利时、荷兰、卢森堡三国以及英国、法国、德国部分地区。该机场以货运为主，与去年同期相比，今年前8个月货运量增长了150.7%。

机场首席执行官马塞尔·布伦斯在接受记者采访时表示，宏远集团的货运航班为奥斯坦德—布鲁日机场注入新的活力，在试运营期间最初为每周3个航班，到9月便增长为每周8个航班，贸易量在8月就占到机场贸易量的近15%。“正式运营之后，特别是在冬季货运航班旺季，还需要增加班次。”

据悉，宏远集团的货运航班从上海、石家庄、南昌、郑州等地往返于奥斯坦德—布鲁日机场之间。目前运载货物以电商货物为主，占比达到50%以上，其次是防疫抗疫物资，此外还包括一些重型机械和零部件等。

曹忠明在致辞中祝贺中比两国货运新航线正式开通，他说，“这是中比航空物流合作史上新的标志性事件。希望合作双方抓住机遇，携手共进，积极寻求发展利益最大公约数，做大做强中比物流合作这块‘蛋糕’，把中比务实合作走深走实，共同推动中比‘空中丝绸之路’进一步互联互通。”

德卡卢维在致辞中表示：“我们与中国的特殊友好关系延绵数百年，双方合作前景广阔。我们欢迎更多中国企业通过西佛兰德省进入比利时、进入欧洲。”他在接受记者采访时表示，位于该省的泽布鲁日港很早便积极投身于“一带一路”建设，“一带一路”倡议给该省带来许多发展机遇。汤姆林说，奥斯坦德—布鲁日机场与中国新航线的开通将为该市经济发展注入活力。

位于比利时南部的列日机场早已分享参与“一带一路”建设的红利。列日机场首席执行官吕克·帕尔东告诉记者，列日机场已与中国的广州、乌鲁木齐、厦门、杭州、南昌、上海、武汉、济南等城市开通货运直航，为比中、欧中进出口贸易搭建便利的“空中桥梁”。得益于“一带一路”建设带来的红利，列日机场货运规模迅速扩大，目前货运量已跻身世界前三十位。

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(责编：崔越、杨牧)
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