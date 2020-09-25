人民网北京9月24日电（记者李欣怡）9月24日，中国（浙江）—东盟经贸合作对接会召开。会议由中国—东盟商务理事会与浙江省商务厅主办，中国与东盟与会嘉宾积极表达合作愿望，推介合作商机。

中国—东盟商务理事会会长许宁宁表示，面对新冠肺炎疫情和全球贸易严重受阻的严峻形势，今年前8个月中国与东盟贸易和投资逆势都增长，贸易同比增长了7%，东盟成为中国第一大贸易伙伴，这一成果的取得来之不易。

许宁宁认为，取得这一成果的原因有四点。一是相互都有需要是合作基础，增进合作符合各国和地区发展利益；二是各国领导人引领是合作关键，相互尊重、着眼大局、创新务实、求同存异；三是互利共赢是合作的活力所在，在积极对接、相互支持配合中推进合作，各国获得了实实在在的合作好处；四是调动各有关方积极性、发挥多方面资源参与是合作的重要支撑。

菲律宾驻华大使罗马纳表示，菲律宾有信心战胜疫情，并有望迎来明年强劲的经济复苏。亚洲开发银行预计明年菲GDP增速为6.5%。当前各国最需要的就是合作，合作抗疫和合作发展经济。中国(浙江)—东盟经贸合作对接会是增进了解和合作的好机会，相信将推进双方富有成效的合作。

印尼驻华大使周浩黎表示，今年是印尼和中国建交70周年，两国关系在许多领域特别是在贸易、旅游和投资领域，已经走上了合作发展的快车道。中国是印尼重要的贸易伙伴和投资来源国。当前印尼正在奋战抗疫和力促经济发展。印尼和中国贸易和投资合作潜力大，此次经贸合作对接会有利于双方在抗疫中开发经济合作潜力。

缅甸驻华大使苗丹谈到，中缅山水相连，两国关系长期友好，经贸合作互补性强。截至2020年8月，中国对缅甸的投资总额为213.9亿美元，主要集中在电力、矿业、石油天然气、制造业和电信业。缅甸在基础设施建设、数字经济、农业、出口促进产业等领域和行业均有许多商机，欢迎浙江省企业前往投资兴业。

浙江省商务厅副厅长韩杰谈到，今年上半年，浙江与东盟贸易逆势上扬，同比增长16.31%，其中对东盟进口增长了17.2%，对东盟出口增长了15.9%。东盟在浙江经贸格局中地位和作用日益突出。尤其在世界有些国家收缩本国产业链、重构全球供应链的大变局之下，双方进一步加强合作，显得尤为重要。浙江期盼与东盟携手共进，共同推动双边贸易与投资提质升级，创造和激活新的合作空间。

浙江省商务厅贸发处处长陈志成谈到，今年以来，浙江已经与缅甸、泰国、菲律宾等东盟国家的商务部门、行业协会合作举办了33场行业类网上交易会，效果显著。6月份举行的浙江出口网上交易会缅甸站-医疗防疫物资专场，吸引了50多家浙江优质医药供应商在线参展，127家来自缅甸的优质采购商线上观展并开展采购对接，线上初步意向成交额达540万元。

柬埔寨驻华大使馆公使衔参赞铁弓谈到，柬埔寨经济增长连续20年超过7%，中国是柬埔寨最大的贸易伙伴，同时是最大的投资来源国以及最大旅游客来源国。浙江省与柬埔寨经贸合作频繁，据不完全统计，目前为止已有数以万计的浙商在柬埔寨经商创业。今年7月，柬中两国商务部就双边自由贸易协定达成共识，并将尽快签署。双边自由贸易协定将更好的深化双边经贸关系，提升贸易投资自由化便利化水平。

老挝驻华大使馆商务参赞波沙万谈到，近些年来，老挝经济增长总体态势良好。今年，老挝有效控制了疫情，目前老挝的经济社会活动基本恢复正常，预计全年经济增长将达到3.3-3.6%左右。双方正携手建设中老铁路项目，项目建成后将强有力的促进两国的投资、贸易、旅游等领域的合作和发展。欢迎中国企业尤其浙江的企业疫情后赴老挝考察投资。

会上，菲律宾工商会永久名誉会长和菲律宾丝绸之路国际商会会长蔡聪妙、缅甸中华总商会会长林文猛、中国新加坡商会会长薛宝金等多名东盟国家工商领导人分别介绍了本国商机及可合作项目。

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