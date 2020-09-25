中国驻乌克兰大使馆举办国庆云上音乐会

中国驻乌克兰大使馆云上音乐会

人民网基辅9月24日电（记者 谭武军）为庆祝中华人民共和国成立71周年，推动中乌两国人民的相互了解和友好交往。9月24日17时，中国驻乌克兰大使馆举行《庆祝中华人民共和国成立71周年—“我和我的祖国”云交响音乐会》，乌克兰外喀尔巴阡州国立交响乐团的艺术家们齐聚云端，通过基辅电视台、脸书、YouTube等平台进行全球直播，向乌民众奉献了一台盛大的庆祝中国国庆71周年云上音乐会。中国驻乌克兰大使范先荣、乌什霍罗德市市长博格丹出席。

范先荣在致辞中首先感谢乌克兰外喀尔巴阡州国立交响乐团的大力支持。他说，乌克兰艺术家们相隔万里在云端奏响华丽乐章，充分体现了中乌两国人民的深厚友谊，也是中乌友好关系的真实写照。

范先荣表示，2020年对中国来说是不平凡的一年，但没有任何困难和挑战能够难倒勇敢的中国人民，经过了疫情，中国经济又满血归来，在很多国家GDP数据出现大幅下跌的情况下，中国第二季度GDP同比增长3.2%。与此同时，中国新冠疫苗即将问世，尽管困难重重，但我们有信心如期实现脱贫攻坚的既定目标。

范先荣强调，新冠肺炎疫情确实对中乌人员往来带来一定影响，但双方合作没有停步，双边贸易额逆势上扬，中国是乌第一大贸易伙伴国地位不可动摇。中方期待着与乌方进一步增进了解、深化友谊、加强合作。我祝愿并相信中乌两国将联手共同奏响更加精彩纷呈、互利共赢的合作交响曲。

博格丹表示，值此中华人民共和国成立71周年之际，谨致以衷心祝贺和良好的祝愿。中国成立71年来取得巨大发展成就，中国的发展速度和全球经济领导力快速提升对世界产生广泛积极影响。祝友好的中国人民不断发展进步，相信随着乌中不断深化战略伙伴关系并携手共建“一带一路”，两国关系发展前景将更加广阔。

音乐会由乌克兰国家功勋艺术家斯瓦利娅齐科执棒。乌克兰45位音乐家们先后演奏了《红旗颂》、《欢迎序曲》、《北京喜讯到边寨》、《旋律》、《我和我的祖国》等富有中乌两国文化特色的著名交响乐作品，乌克兰著名青年歌唱家加弗里尔科还演唱了乌克兰著名民歌《噢，女孩，你从坚果中来》。艺术家们用精彩的演出和饱满的热情向中华人民共和国成立71周年表达良好祝愿，云端气氛非常热烈。

斯瓦利娅齐科在接受人民网记者采访时表示，乐团精心排练了此场音乐会，中国文化源远流长，博大精深，很荣幸能够参与此次演出，为加强中乌文化交流和增进两国友谊做出自己的贡献。

乌克兰中国留学生会主席蔡垚在观看音乐会后表示，在远离家乡的乌克兰观看“我和我的祖国”云交响音乐会感到非常亲切、自豪和激动。乌克兰音乐家为我们带来的这场音乐会是对祖国华诞71周年的诚挚祝福，也是对中乌两国友好关系以及共抗疫情的良好合作的热情颂扬，更是对中国在此次全球合作抗击疫情中贡献与担当的高度肯定。

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