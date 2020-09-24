推进复工复产显成效 雅万高铁又一刚构连续梁合龙

人民网雅加达9月24日电（记者张杰）24日下午，印尼雅万高铁2号特大桥DK30+604处64米跨刚构连续梁顺利合龙。这是中方建设团队克服印尼当地疫情影响，全力推进复工复产，取得的又一重大进展，为打通1号梁场大里程（雅加达至万隆）方向架梁通道，实现持续架梁创造了良好条件。

雅万高铁全长142.3km，全线桥梁工程占比为61.6%。2号特大桥由中国电建集团雅万高铁项目部一分部负责施工，全长35.8km，是全线最长桥梁，设计有24处连续梁。DK30刚构连续梁全长138.1米，由两主墩三跨组成，主跨64米跨越现有高速公路匝道，是今年疫情期间2号特大桥施工顺利合龙第四处连续梁。 该处连续梁工点施工环境复杂，高空作业难度大，安全风险极高，特别是前期两个主墩位置的电力改迁以及燃气管道保护等推进困难。为确保工程施工安全、优质、高效，项目部围绕连续梁施工开展重点攻关，通过严格落实施工过程中“三检三验”制度，积极与印尼当地科研单位开展合作，大力开展教育培训提升当地员工的技术水平，确保安全保障到位，质量监管到位。

雅万高铁项目是中国高铁全系统、全要素、全生产链走出国门的“第一单”，也是“一带一路”倡议的标志性工程，印尼国家战略项目。今年以来，面对印尼持续的新冠肺炎疫情影响，中方建设团队全方位、严格执行疫情防控各项措施，科学有序推进复工复产，取得明显成效。目前项目上场人员达14500余人，高铁建设形象进度已逐步显现，从雅加达到万隆的途中，桥墩林立、机械腾挪，随处可见高铁建设工人忙碌的身影。

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