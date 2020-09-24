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我赴黎维和多功能工兵分队开展"维和行动宣传周"系列活动

2020年09月24日16:47  来源：人民网-国际频道
 
默哀缅怀在维和行动中牺牲的烈士（丁文栋摄）
默哀缅怀在维和行动中牺牲的烈士（丁文栋摄）

人民网贝鲁特9月23日电 为纪念“国际和平日”和中国军队参加维和行动30周年，中国第19批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队近日开展形式多样的“维和行动宣传周”系列活动，引导维和官兵在活动中感悟和平来之不易，时刻牢记“忠于祖国、不辱使命、展示国威”的维和精神，持续为维护黎巴嫩南部任务区和平稳定做出积极贡献。

9月21日，是国际和平日，这天清晨，第19批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队在旗场组织默哀及宣誓仪式，全体官兵整齐列队、庄严肃穆，缅怀并致敬那些在维和行动中牺牲的英雄前辈。默哀结束，分队官兵重温了维和誓词，“忠实履行使命、维护世界和平”的承诺响彻地中海畔。随后，全体维和官兵在“忘战必危，捍卫和平”横幅上签字，表达坚定维护和平的决心和圆满完成维和任务的信心。

9月21日、22日，习近平主席先后在联合国成立75周年纪念峰会、第75届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，该分队立即组织官兵利用手机APP军职在线平台学习原文，并进行讨论交流，大家纷纷表示坚决拥护习主席号召，执行好每项维和任务，在南黎地区展现中国标准与大国担当，以实际行动推动构建人类命运共同体。

分队还先后组织了放飞和平鸽、中国军队维和历史图片展和《中国军队参加联合国维和行动30年》白皮书宣讲解读等党团日活动，官兵参与积极性高，讨论激烈。

分队外事副分队长吕福顺，曾跟随我国第二批赴黎维和工兵营于2007年1月来到黎巴嫩执行为期八个月的维和任务，在参观历史图片展的时候，他在“赴黎巴嫩维和14年”展区找到了自己的照片。在讨论交流时，他说：“十三年后，再次来到黎巴嫩，从机场到营区，当地民众看到我们车辆上方的中国国旗，时不时就会竖起大拇指，慢行时，很多黎巴嫩人民甚至用中文朝着中国车队大喊你好、谢谢，我们也挥手致意，满脸微笑，无不动容，那个时候，我们就明白了来这里的意义。”（丁文栋）

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(责编：崔越、燕勐)
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