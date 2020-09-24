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埃及总理视察中企承建的新首都CBD项目

2020年09月24日16:39  来源：人民网-国际频道
 
CBD施工夜景
CBD施工夜景

人民网开罗9月24日电（记者周輖） 埃及总理穆斯塔法·马德布利19日率埃及住房部长埃萨姆、及三位副部长来到中建埃及分公司承建的新行政首都CBD项目视察，对项目进展和工程形象表达了深切期望。

埃方高度重视新首都CBD项目的建设，这是马德布利今年第三次视察该项目，也是自新冠疫情爆发以来的第二次。在汇报会上，马德布利听取了监理方的工作汇报，并与中建埃及分公司总经理常伟才进行了交流。马德布利转达了埃及总统塞西对于新首都工程进展的高度关切，强调了CBD项目的重大政治意义和社会影响。马德布利指出，项目的形象进度关乎着新行政首都的正式启用，埃及政府层面将全力支持项目推进，希望相关各方共同努力，克服疫情困难，全面确保工程建设。随后，马德布利还登上已施工至46层、220米高的标志塔项目，俯瞰项目秩序井然、群楼林立的施工面貌。

截止9月19日，中建埃及新首都CBD项目已完成全封闭式管理181天，在防范新冠疫情的同时，成功实现了施工生产不中断。自从开启常态化防疫以来，活跃在CBD项目的中埃两国员工团结拼搏，努力推进项目建设和各项管理，取得了难能可贵的工作成绩。项目各标段均已实现主体结构施工提速，并于6月底陆续开始幕墙单元板块规模化吊装。目前，项目幕墙专业规模化施工正加快推进，并全力确保年底前所有外装材料发货到位。

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(责编：崔越、燕勐)
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