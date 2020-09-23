破解气候环境危机国际论坛在京召开

人民网北京9月23日电 （记者暨佩娟、敬宜）9月22日晚，由全球能源互联网发展合作组织主办的破解气候环境危机国际论坛在京召开。本次论坛通过“现场+线上”方式召开，来自40多个国家政府、驻华使馆、组织、企业、高校的400多位嘉宾参加。会议首次发布《破解危机》《可持续发展之路——全球能源互联网落实<2030年可持续发展议程>行动路线》两项成果。

联合国副秘书长刘振民致辞表示，自然生态系统的持续退化可能进一步耗尽人类赖以生存的自然资源。“应对气候危机的窗口期非常有限，如果不及时采取行动，气候变化的影响将不可逆转。生物多样性的丧失将把人类推到一个无法恢复的临界点，而且没有人能置身事外。”

为了到2050年实现“碳中和”，世界气象组织秘书长塔拉斯建议，应在减排的同时建立更多碳汇市场，在电力、交通、工业等核心领域采取更多措施，提高可再生能源在能源结构中的比例。“中国在可再生能源方面取得了巨大进展，对全球减排至关重要。”

2015年9月26日，中国国家主席习近平在联合国发展峰会上提出“探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求”的中国倡议。几内亚总统孔戴在会上视频致辞表示，该倡议是推动能源转型、应对气候变化、促进可持续发展的系统性解决方案，开辟了一条全球共赢、破解危机的创新之路。

据了解，全球能源互联网统筹资源差、季节差、时间差、价格差，促进清洁能源大范围优化配置，大幅降低清洁能源开发成本，显著提高投资效益，使清洁能源竞争力全面超过化石能源。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会董事长刘振亚指出，构建全球能源互联网，将加快世界能源绿色转型，实现能源生产清洁主导、能源消费电能主导，能源发展与碳脱钩、经济发展与碳排放脱钩，为全球气候环境治理提供重要载体，为落实《巴黎协定》、破解全球气候环境危机开辟新道路。

疫情给全球经济带来巨大冲击，多国抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇,推动疫情后世界经济“绿色复苏”。在国际可再生能源署总干事卡梅拉看来，强有力的国家干预是经济复苏的关键，如果所有国家都能将能源转型作为应对疫情的核心，这将带来巨大的经济社会效益。 联合国气候变化公约秘书处副执行秘书长萨尔玛德认为，全球要团结一致促进世界可持续发展，这将有利于防止疫情进一步蔓延，减少对经济民生的长期影响，降低气候危机带来的各类风险。

全球能源互联网发展合作组织由中国于2016年发起成立，致力于推动构建全球能源互联网、促进世界可持续发展，目前会员总数已超过1000家、覆盖125个国别。

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