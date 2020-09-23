中国驻乌克兰大使馆举行国庆71周年“云”招待会

人民网基辅9月23日电（记者谭武军）9月22日，中国驻乌克兰大使范先荣举行“云”招待会，在疫情防控特殊时期以视频连线方式，邀请乌政要和友人齐聚云端，共同庆祝中华人民共和国成立71周年。

乌外交部副部长叶宁、经贸与农业部副部长卡奇卡、教育与科学部副部长维特连科、卫生部副部长伊瓦先科、内务部副部长科瓦尔丘克、青年与体育部副部长扎尔达克、人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚、祖国党主席季莫申科、乌议会乌中议员友好小组乌方主席哈里蒙、乌议会跨党派“一带一路”议员友好小组轮值主席乔尔内、国家科学院副院长扎戈罗德尼、企业家代表、学界友好人士等出席招待会。

招待会在线上播放的国歌声中拉开帷幕。

范先荣在致辞中表示，国庆是任何一个国家的人民心之所系的神圣节日，因此，在今年疫情防控的特殊时期我们以特别的方式庆祝国庆，有着特殊意义。

范先荣说，2020年，中国经历了不平凡的一年，遭遇疫情、洪水、经济下行等诸多困难。面对突如其来的疫情，习近平主席连续主持召开21次中央政治局会议，亲自指挥、亲自部署。全国人民奋起抗疫并全力支援武汉，依靠中国政府及时有效的抗疫举措迅速战胜疫情、走出困境。中国科学统筹疫情防控和经济复工复产，率先实现经济恢复和发展，第二季度GDP取得同比增长3.2%的好成绩。习近平主席7月31日向世界宣告，中国第三代“北斗”全球卫星导航系统正式开通。尽管受到疫情严重影响，我们没有忘记既定的战略目标，即年底前实现全部贫困人口脱贫和全面建成小康社会。

范先荣表示，中国在做好自身防控疫情的同时，同样高度重视并积极开展抗疫国际合作。习近平主席出席第73届世界卫生大会视频会议，同非洲、欧盟国家首脑举行视频连线，呼吁世界各国团结合作战胜疫情，共同构建人类卫生健康共同体。中国向世卫组织提供两批现汇援助，向150多个国家和4个国际组织提供医疗物资援助，并承诺疫苗研制成功后将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。

范先荣高度称赞中乌在疫情中的相互支持、鼎力协作。他表示，疫情期间中国政府以各种形式向乌提供援助，乌总统泽连斯基盛赞中国抗疫举措、总理什梅加尔亲自出席中乌医疗专家视频交流会。中乌疫情期间进行的良好合作再一次展现出两国坚实的合作基础。

范先荣表示，中乌关系疫情期间不仅未受影响，反而愈加紧密，取得了一系列合作成果。泽连斯基总统签署命令，对中国公民实施临时免签政策。斯特凡尼希娜副总理出任中乌政府间合作委员会乌方主席。中乌两国外长通电话，副外长举行视频磋商。中国商务部副部长俞建华还同乌克兰经济发展、贸易和农业部副部长卡奇卡共同主持了两国政府间合作委员会经贸分委会视频会议。此外，中乌两国基础设施联通再进一步，首趟中乌定期货运班列不久前抵达基辅。在全球经济衰退的大背景下，中乌双边贸易额逆势增长20%，其中乌克兰对华出口更是大幅增长70%，中国继续稳坐乌克兰第一大贸易伙伴地位。

范先荣强调，中乌关系是乌重要的合作伙伴关系之一，深化中乌关系符合两国的利益，两国关系未来的发展前景无限广阔。范先荣对与会嘉宾多年来致力中乌合作的努力表示感谢，并用乌克兰语为中乌关系送上祝福，表示将继续同大家一道，为推动深化中乌友谊、发展好有利于两国人民的友好关系作出新的努力。

乌外交部副部长叶宁在致辞中向新中国成立71周年表示祝贺，并高度赞扬中国建国以来的发展成就，特别是今年中国举世瞩目的抗疫成就，同时对疫情期间中国政府对乌方提供的支持和帮助表示诚挚感谢。他强调，中国是世界上最具活力的经济体，正在走向腾飞引领世界发展之路。中国更是乌克兰友好的朋友，乌中两国建交28年来，双方在各领域合作取得丰硕成果。乌方愿进一步拓展双方合作领域，推动乌中关系取得更大成就，造福两国和两国人民。

线上嘉宾对范大使的致辞报以热烈掌声，表示致辞内容引发了他们内心的强烈共鸣。嘉宾们随后依次发言，纷纷祝贺中华人民共和国成立71周年，盛赞中国抗疫成果和发展成就，祝愿中乌关系不断深化发展。

最后，在友好欢快的气氛中，范大使同现场嘉宾们线上交谈，一同畅叙两国友好情谊，畅想中乌未来合作新蓝图。

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