埃及泰赫理尔国际战略研究中心举行庆祝中国国庆专题研讨会暨首届年会

中国驻埃及大使廖力强致辞

人民网开罗9月22日电（记者 周輖）埃及泰赫理尔国际战略研究中心22日在开罗举行庆祝中国国庆专题研讨会暨首届年会，与会嘉宾以“机遇与挑战，后新冠疫情时代的人类命运共同体——庆祝中华人民共和国成立71周年”为主题，深入探讨后疫情时代国际政治秩序演变和国际经济合作机制建设两个议题。埃及前总理、“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会委员沙拉夫，中国驻埃及大使廖力强，埃及外交事务委员会执行主任伊扎特，泰赫理尔国际战略研究中心主任伊玛德，驻埃及使馆公使衔参赞李东等与会。

沙拉夫在致辞中向中国71周年国庆表示祝贺，并阐述人类命运共同体理念和“一带一路”倡议的重要内涵。沙拉夫表示，人类命运与共的理念并非“新生儿”，而是在诸多古老文明的思想宝藏中都有体现。当今世界，逆全球化和单边主义抬头，全球性挑战日益上升，特别是新冠疫情的暴发，使各国对中国提出的人类命运共同体理念的理解愈加深刻。在后疫情时代，相信国际社会能够秉持这一理念，汇聚起实现共同发展与繁荣的更大合力。

廖力强在致辞中介绍了习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上的重要讲话，以及中国抗疫经验和为全球抗疫所作贡献。他表示，抗疫斗争伟大实践再次证明，人类是荣辱与共的命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身。只要国际社会秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，世界各国人民就一定能够携手应对各种全球性问题。廖力强还指出，疫情是中埃关系成色的最好检验，事实证明，中埃友谊经得起历史考验，经得起疫情考验。

埃及外交事务委员会执行主任伊扎特表示，习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上的讲话振奋人心，为国际社会坚持多边主义、完善全球治理注入了强大信心和动力。

与会嘉宾认为，新冠疫情再次向世人揭示了构建人类命运共同体的重要性和迫切性。当前，世界各国利益密切相关、命运休戚与共，只有坚持多边主义、走互利共赢之路，才能有效应对各种全球性挑战，共建美好地球家园。

埃及泰赫理尔国际战略研究中心是新近成立的专门以中国对外关系为研究方向的民间智库，其成员来自政界、外交界、商界、学术界和新闻界，是埃及首个专门从事中国事务研究的民间机构。

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