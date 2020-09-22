联南苏团朱巴战区司令：中国在维和行动中起到表率作用

人民网约翰内斯堡9月22日电 联和国南苏丹特派团部队（联南苏团）朱巴战区司令尤金·库比托准将21日在接受记者采访时表示，联合国是维护多边主义、维护世界和平的重要力量，中国一直是联合国号召的响应者，联合国行动的参与者，为联合国维护全球治理体系改革和建设、维护世界和平和发展给予了积极的支持。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年，是联合国成立75周年，是中国军队参加联合国维和行动30周年。库比托认为，中国大力支持联合国的维和行动，是维护世界和平的重要参与方。30年来，中国维和官兵优良的作风和出色的能力起到了很好的表率作用，让人们看到中国的大国形象，其是在用实际行动切实参与到联合国的国际事务及维护全球普遍安全中来。

库比托表示，在新冠肺炎疫情期间，在南苏丹朱巴战区的中国维和官兵采取积极的防控措施，为各出兵国作出了很好的榜样。中国军人致力于协助提升驻地平民的防护意识，使他们遵守世界卫生组织的疫情防控规定；中国维和部队在联南苏团和朱巴战区发挥非常关键的作用，保证了联合国人员和财产安全，为任务区平民提供人身保护和可贵的医疗救治服务，为特派团总部和平民的安全作出了突出贡献。“我们对中国军队有信心，中国维和军人非常优秀，在后疫情时代，我相信他们有能力执行各种任务，无论情况如何，他们都会做的很好”，库比托说。（吕强 李欣）

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