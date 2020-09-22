回顾皮尔·卡丹一生的纪录片《卡丹之家》在法国上演

人民网巴黎9月21日电（记者 何蒨） 一部描述和回顾时尚界泰斗皮尔·卡丹从事时装和艺术设计70年的纪录片《卡丹之家》21日在巴黎举行首映式。

《卡丹之家》回顾98岁高龄的皮尔·卡丹先生设计的经典作品，记录了他自上世纪四五十年代在巴黎以定制高级女装起家，进而拓展全球成衣市场、赋予家居日用品业时尚设计，以及保护和发扬戏剧文化等历程。

影片着重展现这位享誉世界时装设计大师自上世纪五六十年代以来一直恪守的完美主义和未来主义风格，将一代时尚教父勤奋和创新的一生，浓缩在一个多小时的画面中。在纪录片中，“工作”是皮尔·卡丹说得最多的一个词。而对于创新，他强调：“我一直在用剪裁、线条、款式来改变世界的面貌。”

在影片里，中国时装设计师郭培称赞皮尔·卡丹时装秀突破行业界限，富有文化背景，具有大师气魄，并强调说：“几乎所有的中国人都知道他。”纪录片追溯皮尔·卡丹1979年中国改革开放之初在北京举办的首场时装秀，以及2018年纪念中国改革开放40周年暨皮尔·卡丹进入中国40周年的八达岭长城时装秀，述说这位已过鲐背之年的法国老人难以忘怀的中国情结。

皮尔·卡丹麾下的马克西姆品牌大中华区首席执行官郑思禔对记者说：“皮尔·卡丹的辉煌成就属于法国，也属于中国在内的全世界。他热爱中国，去过近40次，在他的办公室里至今还摆放着他1978年首次访问中国的照片。”

放映结束后，当记者问如何评价这部以其姓名命名的纪录片时，皮尔·卡丹回答说：“对我而言，生活就是表达时尚，而这部纪录片就是我表达的另一种方式。”

皮尔·卡丹是目前法国唯一在世的第一代时装大师，也是法国唯一一位当选法兰西学院院士的时装设计师。

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