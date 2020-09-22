哥中友协第20届中国——哥伦比亚文化周开幕

大使与参赞

人民网里约热内卢21日电 （记者 吴杰 李晓骁）9月21日，哥中友协第20届中哥文化周开幕式以线上方式隆重举行。中国驻哥伦比亚大使蓝虎、哥信息技术和通信部副部长鲁埃达、哥中友协主席普亚那、山谷大学和大西洋大学校长分别现场致辞，当地16家机构及40多所大学师生出席。使馆文化参赞朱晓燕陪同参加。

哥中友协中哥文化周创办于1977年，已举办过19届，这次是第20届，以“教育和科技”为主题。

开幕式上，蓝虎大使着重介绍了新中国在教育和科技发展领域取得的成果，强调了科技创新在此次全球抗击新冠肺炎疫情过程中发挥的重要作用。他表示，中哥在科技、教育、橙色经济等领域保持着良好的合作势头，中方愿积极贡献力量，促进教育和科技在当地融合发展，提高自主创新能力，也为两国合作开拓更广阔前景。

哥伦比亚信息技术和通信部副部长鲁埃达表示，中国先进的科技和教育发展成果和经验令哥方瞩目，中国企业对哥全国通讯网络更新换代、发展城乡网络及远程教学都发挥了重要作用。中国是哥在技术创新和通讯领域重要的合作伙伴。

哥中友协主席普亚那表示，“中哥文化周”活动自1977年创办以来，历经20届的精心打造，其品牌影响力日益扩大。今年的活动以“教育和科技”为主题，将举行40余场系列活动，并得到哥国内主要大学和中央及地方政府的关注和支持。

据了解，文化周中将举办哥伦比亚合作大学等高校与浙江外国语大学等中国多所高校签署教育文化交流协议，以及与中国企业签署加强校企合作谅解备忘录等活动。

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